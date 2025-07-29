من أسوان إلى الإسكندرية.. دليل كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات

ينتظر الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، فتح باب التسجيل في تنسيق الأزهر 2025 لكتابة الرغبات التي تعبر عن الكليات التي يريدون الإلتحاق بها في جامعة الأزهر.

وفي هذا التوقيت يحتار الطلاب والطالبات في كيفية اختيار الرغبات في تنسيق الأزهر لعدم معرفتهم الكافية بالكليات الموجودة في جامعة الأزهر، وهنا في هذا التقرير نسهل على الطلاب والطالبات ونقدم لهم دليل كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات على مستوى الجمهورية.

دليل كليات جامعة الأزهر

وينشر «صدى البلد» دليل كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات، للتسهيل على الطلاب اختيار الكليات التى يرغبون الالتحاق بها.

وقبل حصر الكليات الكاملة في جامعة الأزهر، نشير أولا إلى الكليات المستحدثة في العام الماضي وهي:

- كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بالخانكة

- كلية التاريخ والحضارة للبنين بجرجا

- كلية اللغة العربية للبنين ب جرجا

- كلية الإعلام بنات في القاهرة.

- كلية العلوم للبنات بأسيوط.

- كلية الهندسة الزراعية بنين بأسيوط

- كلية البنات الأزهرية بشعبها الثلاث اللغة العربية وأصول الدين والشريعة الإسلامية فى الوادى الجديد.

- كلية الهندسة للبنات فى محافظة قنا

- أقسام الدراسات الإسلامية باللغة الصينية للبنين في كلية اللغات والترجمة للبنين في القاهرة.

- قسم التربية الفنية والخاصة في كلية التربية بنات بالقاهرة.

- قسم التعليم الأساسي للبنين في كلية تربية بأسيوط.

- فصول تمريض للبنات بدمياط وأسيوط.

- كلية الزراعة بنات بالقاهرة

- كلية الزراعة للبنين بالسادات

- شعبة هندسة الإلكترونيات و الأتصالات الكهربية بقسم الهندسة الكهربية بهندسة قنا، علما بأن هذه الشعبة يتم الالتحاق بها بدءا من الفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية.

أما عن دليل كليات جامعة الأزهر فهو كالآتي:

أولًا: كليات الجامعة للبنين

1- كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم: (الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط)، ومدة الدراسة بها أربع سنوات للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أصول الدين فى أحد التخصصات التالية: التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والعقيدة والفلسفة والدعوة والثقافة الإسلامية، ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة بالشعب سالفة الذكر.

2- كليات الشريعة والقانون: (القاهرة - طنطا - تفهنا الأشراف - دمنهور - أسيوط)، وتمنح درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: شعبة الشريعة الإسلامية، وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية ومدة الدراسة بها أربع سنوات.

وشعبة الشريعة والقانون، التي تدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التى تدرس فى كليات الحقوق فى جامعات جمهورية مصر العربية، ومدة الدراسة بها خمس سنوات، ويتمتع خريجو هذا القسم بكافة الحقوق المقررة لحاملى درجة الإجازة العالية فى الشريعة الإسلامية، فضلا عن الحقوق المقررة لحاملى الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق فى جامعات جمهورية مصر العربية.

وشعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبية (قسم خاص بالمصروفات): بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة فقط، وتدرس فيها المواد المقررة على قسم الشريعة والقانون الواردة فى الفقرة (ب) باللغتين العربية والإنجليزية، على أن لا تقل نسبة ما يدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصه، ومدة الدراسة بها خمس سنوات.

3- كليات اللغة العربية (بالقاهرة – المنصورة – إيتاى البارود- الزقازيق)، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: (الشعبة العامة - التاريخ والحضارة)، وبالنسبة لكلية اللغة العربية بشبين الكوم، مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الشعبة العامة وشعبة الوثائق والمكتبات.

وتصل مدة الدراسة بكلية اللغة العربية بأسيوط، أربع سنوات جامعية للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الشعبة العامة والتاريخ والحضارة وشعبة الوثائق والمكتبات، و كلية اللغة العربية بجرجا، مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الشعبة العامة.

4- كلية الإعلام انتظام: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الإعلام.

5- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الدراسات الإسلامية والعربية.

6- كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم: (دمياط - دسوق - الشرقية - قنا)، ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: "الشريعة الإسلامية واللغة العربية (الشعبة العامة)، وأصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

7- كلية الدراسات الإسلامية بأسوان: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى إحدى الشعبتين التاليتين: الشريعة الإسلامية وأصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

8- كلية التجارة بالقاهرة: شعبة التجارة باللغة العربية: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "إدارة أعمال - محاسبة - الإحصاء - الاقتصاد – التأمين"، والدراسة بها عامة فى الفرقتين الأولى والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة.

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة بالسنة الرابعة، ويعتبر كل منهما تخصصًا مستقلًا إلى جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد – التأمين".

شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (قسم خاص بالمصروفات)، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "المحاسبة وإدارة الأعمال والاقتصاد والإحصاء والتأمين".

9- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة:ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: شُعب توزع بمعرفة مكتب التنسيق، والترجمة الفورية باللغة الإنجليزية (وتسبقها سنة تمهيدية)، والدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية ، والدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغات الأفريقية (اللغة السواحلية)، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، واللغة الإنجليزية وآدابها وتسبقها كل منهم سنة تمهيدية.

وشُعب توزع داخليًا بمعرفة الكلية: (اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة العبرية وآدابها، واللغة التركية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، و اللغة الألمانية وآدابها، واللغات اليونانية والإيطالية، واللغة الفارسية وآدابها، اللغات الأفريقية وآدابها، اللغة الأردية وآدابها)، وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولى.

10- كلية التربية بتفهنا الأشراف - دقهلية: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات التالية: "الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس"، ولنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع - والمكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

وتبدأ الدراسة فى هذه التخصصات من الفرقة الأولى، ويقتصر القبول بها على الشعب الأدبية فقط عدا شعبة المكتبات وتكنولوجيا التعليم تقبل الطلاب (أدبى – علمى).

11- كلية التربية بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات التالية: "الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس" ويقتصر القبول بها على الحاصلين على الثانوية الأزهرية (أدبى).

ولنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات التالية:"الطبيعة والكيمياء - التاريخ الطبيعى – الرياضيات"، ويقتصر القبول بها على الحاصلين على الثانوية الأزهرية (علمى).

ولنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد الشُعب الآتية: التربية الفنية (رسم) الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع - المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم وتبدأ الدراسة فى هذه التخصصات من الفرقة الأولى.

12- كلية التربية الرياضية بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى التربية الرياضية، وتقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية (علمى وأدبى).

13- كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط: ومدة الدراسة بها ست سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الطب والجراحة (تليها سنة تدريبية فى أحد المستشفيات الجامعية والتعليمية).

14- كليتا الصيدلة بالقاهرة وأسيوط: ومدة الدراسة بهما خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الصيدلية.

15- كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط: ومدة الدراسة بهما أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى طب وجراحة الفم والأسنان (تليها سنة تدريبية).

16- كلية الهندسة بالقاهرة: ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمرانى - هندسة النظم والحاسبات"، وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولى.

17- كلية الهندسة بقنا: ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة"، وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولى.

18- كلية العلوم بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم فى أحد التخصصات الآتية:

"شُعبة الكيمياء الخاصة - شُعبة الكيمياء التطبيقية - شُعبة الفيزياء الخاصة - شُعبة الفيزياء الحيوية - فلك خاص - أرصاد جوية خاصة - الفلك والأرصاد الجوية - الرياضيات الخاصة - رياضة بحتة وعلوم الحاسب - الجيولوجيا الخاصة - الجيوكيمياء - جيولوجيا/كيمياء - الجيوفيزياء - علم النبات الخاص - ميكروبيولوجي/كيمياء - ميكروبيولوجى - نبات/كيمياء - علم الحيوان الخاص - حيوان/كيمياء - علم الحشرات الخاص - حشرات/كيمياء - علم البحار والأسماك - علوم بحار وأسماك/كيمياء".

19- كلية العلوم بأسيوط: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم فى أحد التخصصات الآتية: "الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - علم الحيوان الخاص - علوم البحار والأسماك - الجيولوجيا الخاصة - ميكروبيولوجى - الفيزياء الخاصة - النبات الخاص".

20- كلية الزراعة بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الزراعية فى أحد التخصصات التالية:

"الشعبة العامة - مبيدات الآفات - الألبان - الاقتصاد الزراعى - البساتين - الإنتاج الحيوانى - الإنتاج الداجنى - الصناعات الغذائية - الإرشاد الزراعى - الوراثة الزراعية - المجتمع الريفى - الحشرات الاقتصادية - الأراضى - المحاصيل - أمراض النبات - الحيوان الزراعى والنيماتودا - إنتاج أسماك - البيئة والزراعة الحيوية - شعبة التعاون الزراعى - الكيمياء الحيوية الزراعية - التقنية الحيوية الزراعية"، والدراسة بالفرقتين الأولى والثانية عامة، ويبدأ التخصص فى هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

21-كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الهندسة الزراعية.

22- كلية الزراعة بأسيوط: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الزراعية فى أحد التخصصات التالية:

"الشعبة العامة - المحاصيل - الحشرات الاقتصادية - الأراضى - البساتين -الإرشاد الزراعى - الاقتصاد الزراعى - الإنتاج الحيوانى - الحيوان الزراعى - الصناعات الغذائية - أمراض النبات"، والدراسة بالفرقتين الأولى والثانية عامة ويبدأ التخصص فى هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

23- كلية الهندسة الزراعية القاهرة فصول أسيوط: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الهندسة الزراعية.

24- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الدعوة الإسلامية.

25- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى القراءات وعلومها .

أما كليات الجامعة للبنات:

1- كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم: كليات (القاهرة - بنى سويف - المنصورة - الزقازيق - الإسكندرية - سوهاج - الخانكة - كفر الشيخ - القرين - السادات - بور سعيد - دمنهور).

2- كلية البنات الإسلامية بأسيوط وفصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة التابعة لها.

3- كليتا البنات الأزهرية: بالعاشر من رمضان - وطيبة الجديدة بالأقصر - و أسوان، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - عقيدة وفلسفة) - الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة).

وشعبة الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والإسكندرية والبنات الإسلامية بأسيوط وفصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور.

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الشريعة والقانون وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التى تدرس بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية وتتمتع خريجات هذا القسم بكافة الحقوق المقررة للحاصلات على درجة الإجازة العالية فى الشريعة الإسلامية، فضلا عن الحقوق المقررة لحاملى الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق فى جامعات جمهورية مصر العربية.

وشعبة الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الصحافة والإعلام.

واللغات الأوروبية والترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية) كلية البنات الأزهرية بأسوان، وقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية البنات الإسلامية بأسيوط.

4- كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية: وتتكون من الشعب التالية: (الشعبة الإنسانية: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصات التالية: "الاجتماع - علم النفس - التاريخ (الجغرافيا بالقاهرة فقط)".

وشعب اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية والبنات الأزهرية بالعاشر من رمضان وطيبة الجديدة بالأقصر والبنات الأزهرية بأسوان، ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة تمهيدية بالنسبة للحاصلات على الثانوية الأزهرية أو سنة تأهيلية بالنسبة للحاصلات على الثانوية العامة، وذلك لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصين التاليين: (اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية بالقاهرة وجميع الكليات الأخرى بالأقاليم، واللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية ( بالقاهرة فقط) .

وشعبة اللغات الأوروبية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أحد التخصصين التاليين: ( قسم اللغة الألمانية وآدابها - قسم اللغة الإسبانية وآدابها).

وشعبة اللغات الشرقية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى اللغات الشرقية وآدابها فى أحد التخصصات: قسم اللغة الفارسية وآدابها - قسم اللغة التركية وآدابها - قسم اللغة الأردية وآدابها - قسم اللغة العبرية وآدابها.

وشعب التربيـة بكليـات الدراسـات الإنسـانية للبنــات بالقاهــرة وتفهنــا الأشــراف - دقهليـة والبنات الإسلامية بأسيوط، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى التربية تخصص دراسات إسلامية وعربية ودرجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى التربية تخصص رياض الأطفال وذلك بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة فقط.

وشعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الوثائق والمكتبات والمعلومات.

5- كليتا التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية وشعبة التجارة بنات بأسيوط : شعبة التجارة باللغة العربية، ومدة لدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "الإحصاء - المحاسبة - الاقتصاد - إدارة الأعمال – التأمين"، والدراسة بها عامة فى الفرقتين الأولى والثانية، ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة فى أحد التخصصات التالية:

إدارة الأعمال والمحاسبة - الإحصاء - الاقتصاد – التأمين، وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة فى السنة الرابعة، ويعتبر كل منهما تخصصًا مستقلًا إلى جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

وشعبة التجارة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بنات بالقاهرة فقط (قسم خاص بالمصروفات) ، مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء – التأمين".

6- كلية الطب بالقاهرة، ومدة الدراسة بها ست سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الطب والجراحة تليها سنة تدريبية فى أحد المستشفيات الجامعية والتعليمية".

7- كلية الصيدلة بالقاهرة، ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الصيدلية.

8- كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى طب وجراحة الفم والأسنان تليها سنة تدريبية.

9-كلية الهندسة بنات: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى أحد التخصصات التالية: "هندسة النظم والحاسبات - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمرانى - الهندسة الكهربائية".

10- كلية الاقتصاد المنزلى بطنطا: مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات الآتية:

"التغذية وعلوم الأطعمة – مؤسسات الاسرة والطفولة - الملابس والنسيج - (الشعبة التربوية) - علوم وتكنولوجيا الأغذية - العلوم البيولوچية والبيئة - الأسرة الريفية".

11- كلية العلوم بالقاهرة: ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم فى أحد التخصصات الآتية: "الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - الفيزياء الخاصة - علم النبات الخاص - علم الحشرات الخاص - الميكروبيولوجى - الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب - الكيمياء التطبيقية - الكيمياء الحيوية - الفيزياء الحيوية - علم الحيوان الخاص – بيولوجى كيمياء – نبات كيمياء – حيوان كيمياء – ميكرو كيمياء – حشرات كيمياء".

12- كلية التمريض للبنات بالقاهرة: مدة الدراسة بها لنيل درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) فى علوم التمريض أربع سنوات دراسية يعقبها سنة الامتياز ومدتها اثنى عشر شهرا تمنح بعدها درجة الإجازة العالية.

13- المعهد الفنى للتمريض بالقاهرة وأسيوط: ومدة الدراسة لنيل درجة دبلوم المعهد الفنى للتمريض فوق المتوسط سنتان يعقبها سنة تدريبية تمنح بعدها درجة الدبلوم.