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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كليات لها اختبارات قدرات في جامعة الأزهر .. تعرف عليها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

كشفت جامعة الأزهر، عن الكليات التي لها اختبارات القدرات في الجامعة، وهي كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة -  شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأكدت جامعة الأزهر، أن هذه الكليات لا يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بها إلا بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية، وأن الذي لا يجتاز القدرات في هذه الكليات يرشح للكلية التالية في الرغبات بشرط الحصول على مجموعها.

وفتحت جامعة الأزهر اليوم الإثنين، باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين.

وأوضحت جامعة الأزهر أن التسجيل في اختبارات القدرات في جامعة الأزهر سيكون إلكترونيًّا؛ تيسيرًا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وأضافت جامعة الأزهر أن التسجيل يكون من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر من هنا

جامعة الأزهر الكليات اختبارات القدرات الشهادة الثانوية الأزهرية التسجيل في اختبارات القدرات

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