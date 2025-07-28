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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدء التسجيل لاختبارات القدرات في جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

قدَّم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي - الأدبي) للعام 2025م.

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف على مكتب تنسيق القبول، أن التسجيل سيكون إلكترونيًّا؛ تيسيرًا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تتضمن كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة -  شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأضاف بكري أن هذه الكليات لا يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بها إلا بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية، مشيرًا إلى أن الذي لا يجتاز القدرات في هذه الكليات يرشح للكلية التالية في الرغبات بشرط الحصول على مجموعها.

وأضاف بكري أن التسجيل يكون من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر: https://share.google/RBJYxBqBIWcKDNhai

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