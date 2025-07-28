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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن ضوابط طعون الثانوية.. 100 جنيه للمادة والاطلاع للطالب فقط

طعون الثانوية الازهرية
طعون الثانوية الازهرية
عبد الرحمن محمد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن القواعد المنظمة لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول من الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 29 يوليو وتستمر لمدة أسبوعين، مع عدم قبول أي طلب أو رسوم بعد انتهاء المدة المحددة.

يتاح للطلاب دفع رسوم الطعن، والمقدرة بـ100 جنيه لكل مادة، من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو عبر الإدارة التعليمية.

يشمل النظام الجديد إدراج مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف كمواد مستقلة داخل المنصة الإلكترونية الخاصة بالطعون.

يمكن للطالب أو من يمثله قانونًا تقديم طلب التظلم، بشرط إرفاق إيصال سداد الرسوم، بينما يقتصر الاطلاع على ورقة الإجابة على الطالب شخصيًا، مع ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

وفي حال تعذر حضور الطالب، يُسمح لولي أمره بالاطلاع، بشرط توقيع إقرار بعدم المطالبة بإعادة الاطلاع مرة أخرى.

لا يُسمح للطلاب بتقديم طعن في الحالات التالية: إذا حصل على الدرجة النهائية في المادة، أو كانت المادة من سنوات سابقة وناجح فيها، أو إذا تم إلغاء امتحانه فيها بقرار رسمي.

أما الطلاب المعيدون، فيحق لهم التظلم في المواد التي أدوا امتحاناتها في هذا العام فقط.

تُعلن نتائج الطعون عبر بوابة الأزهر الرسمية، وفي حال تعديل درجات الطالب بالزيادة، يمكنه التوجه إلى منطقته التعليمية لتقديم طلب استرداد الرسوم ومتابعة إجراءات الاستلام.

قطاع المعاهد الأزهري طعون الثانوية الأزهرية رسوم

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