قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة اليوم| المؤشر الرئيسي يسجل قمة تاريخية جديدة.. الأسهم تربح 13 مليار جنيه.. عودة المستثمر الأجنبي
جهاز لوحي ذكي بسعر اقتصادي.. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد
تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 .. رابط التقديم ورسوم كل مادة
لدعم التنمية في سيناء.. الرئيس السيسي يأمر بتسريع مد خطوط السكك الحديدية
سفراء التطوير.. وزير التعليم يشهد انطلاق البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية عن المناهج المطورة
فتح: الهدنة الإنسانية مجرد استهلاك إعلامي .. والاحتلال يواصل جرائمه
41 درجة في الظل| الأرصاد تحدد ساعة ذروة الموجة الحارة.. وهذا موعد انتهائها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة
قيادية بـ المؤتمر: مصر تقود جهودا إنسانية غير مسبوقة لدعم قطاع غزة
الشعب واعي ويقف خلفه.. محمد أبو العينين: كل كلمة يقولها الرئيس السيسي بتسمع في الخارج بقوة
عبد الرحمن سامح يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة بسنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 .. رابط التقديم ورسوم كل مادة

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال تظلمات الثانوية الأزهرية وطلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

تظلمات الثانوية الأزهرية

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة في تظلمات الثانوية الأزهرية تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية وتظلمات الثانوية الأزهرية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية

وأكَّد قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان عن تظلمات الثانوية الأزهرية، أن سداد رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية والطعن وتظلمات الثانوية الأزهرية سيكون متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

رابط تظلمات الثانوية الأزهرية

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط تظلمات الثانوية الأزهرية والذي سيكون متاح أمام الطلاب الراغبين في تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية.

ويمكن للطلاب تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، في أثناء الاطلاع.

الثانوية الأزهرية تظلمات الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية منظومة الطعون الإلكترونية رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية رابط تظلمات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

حالة الطقس اليوم الأحد

أصعب 48 ساعة في مصر.. الأحد والاثنين ذروة الموجة الحارة وهذه درجات الحرارة المحسوسة

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

صورة أرشيفية

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة

الدولار

انخفاض جديد يضرب سعر الدولار الآن.. وهذه قيمته في 20 بنكا

ترشيحاتنا

سكان قطاع غزة

اتحاد العمال: التظاهر أمام سفاراتنا محاولات بائسة تنفذها أطراف مشبوهة

وظائف

وظائف خالية بشركة الشرب والصرف الصحي.. قدم الان

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: تحويل الشقة السكنية سياحي بدون رسوم

بالصور

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

فيديو

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

زياد الرحباني

بعد وفاته ..زياد الرحباني لحن في عمر الـ١٧ وسر خلافه مع والدته فيروز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد