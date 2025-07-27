تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 .. رابط التقديم ورسوم كل مادة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال تظلمات الثانوية الأزهرية وطلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

تظلمات الثانوية الأزهرية

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة في تظلمات الثانوية الأزهرية تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية وتظلمات الثانوية الأزهرية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية

وأكَّد قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان عن تظلمات الثانوية الأزهرية، أن سداد رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية والطعن وتظلمات الثانوية الأزهرية سيكون متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

رابط تظلمات الثانوية الأزهرية

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط تظلمات الثانوية الأزهرية والذي سيكون متاح أمام الطلاب الراغبين في تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية.

ويمكن للطلاب تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، في أثناء الاطلاع.