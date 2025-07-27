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رسميا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسميا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية
محمد صبري عبد الرحيم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء استقبال طلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا

وأكَّد القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

وأوضح القطاع أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

منظومة الطعون الإلكترونية

وأشار القطاع إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكد القطاع أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

رابط تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 

ويتم التقديم للطعون من خلال هذا الرابط
https://ton.azhar.gov.eg/
 

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