رابط مباشر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس من هنا

أعلن الأزهر الشريف رسميًا نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وسط ترقب شديد من الطلاب وأولياء الأمور.

وبلغت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2025 العامة 53.99%، حيث حقق طلاب القسم العلمي نسبة نجاح 65.01%، فيما سجل طلاب القسم الأدبي 45.50%، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 173808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة في أنحاء الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وفرت بوابة الأزهر رابطًا مباشرًا لـ نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، يمكن من خلاله للطالب إدخال رقم الجلوس واستخراج المجموع الكلي للثانوية الأزهرية بالتفصيل، إلى جانب النسبة المئوية والدرجات الكاملة في كل مادة، كما يُمكن زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية 2025 من خلال الرابط الرسمي:

https://natiga.azhar.eg

ويُعد هذا الرابط هو المصدر الوحيد المعتمد للحصول على نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2025 برقم الجلوس أو نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم، بشرط إدخال رقم الجلوس الصحيح، حيث تظهر بيانات الطالب تلقائيًا بعد رفع النتيجة على الموقع.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

للحصول على نتيجه الصف الثالث الثانوي الازهري للعام الدراسي 2024-2025، على الطالب اتباع الخطوات التالية عبر بوابه الازهر الالكترونيه نتيجه الشهاده الثانويه:

الدخول إلى موقع الأزهر الشريف.

التوجه إلى قسم "نتائج الطلاب".

اختيار "الثانوية الأزهرية".

إدخال رقم الجلوس.

اختيار العام الدراسي 2024-2025.

الضغط على زر "استعلام".

بذلك يحصل الطالب على نتيجة الثانوية الازهرية 2025 برقم الجلوس مفصلة، تشمل الدرجات الكاملة، حالة النجاح أو الرسوب، ومجموع الثانوية الأزهرية 2025 الكلي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

التفاصيل الكاملة لتوزيع الدرجات في الثانوية الأزهرية

جاء توزيع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بواقع 650 درجة للقسم العلمي و630 درجة للقسم الأدبي، وتضمنت المواد الشرعية والعربية والثقافية.

وقد تم تحديد مجموع الثانوية الأزهرية أدبي 2025 بـ630 درجة، بدرجة نجاح تبلغ 315 درجة، بينما القسم العلمي احتوى على مواد مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، إضافة إلى التخصصات الشرعية.

من بين المواد التي شملتها الدرجات:

القرآن الكريم: 40 درجة.

الحديث الشريف: 50 درجة.

الفقه والتفسير: 40 درجة لكل منهما.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الفيزياء والكيمياء والأحياء: 60 درجة لكل مادة.

ويعد هذا التقسيم أحد أبرز النقاط التي يبحث عنها الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، خاصة في ظل التنافس الشديد لدخول الكليات الشرعية والطبية.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2025.. تفوق كبير للفتيات

أعلن الأزهر الشريف عن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2025 في الأقسام المختلفة، وسط إشادة كبيرة بمستوى الطلاب هذا العام. وقد تصدرت الطالبة صفية أحمد عبد الوهاب من معهد فتيات الغد المشرق في منطقة القاهرة أوائل القسم الأدبي بمجموع 583 درجة بنسبة 98.8%. وجاءت بعدها الطالبة حبيبة حسين محمد عيد بـ582 درجة، ثم حبيبة هاشم عبده بـ580 درجة.

وفي القسم العلمي، حصل العديد من الطلاب على نسب تتخطى 97%، ما يعكس الجهد المبذول طوال العام الدراسي، رغم التحديات.

كما نشرت قوائم اوائل الثانويه الازهريه 2025 بالكامل على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، حيث يمكن لأي طالب معرفة ترتيب الأوائل ومقارنة النسب بينهم.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الثانوية بنفس الخطوات.

وتعتبر هذه الخدمة من أهم ما يُقدمه موقع الأزهر الشريف للطلاب على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم.. كيف تحصل عليها ؟

رغم أن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم مباشرة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية غير متاح بشكل مباشر، إلا أنه عند إدخال رقم الجلوس تظهر نتيجة الطالب متضمنة اسمه الكامل، مما يُمكن الباحث من استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم بشكل غير مباشر.

كما تعتبر نتيجه تالته ثانوي ازهر 2025 من أكثر الموضوعات بحثًا على الإنترنت هذه الأيام، ما جعل بوابه الازهر الشريف في حالة من الضغط المستمر نظرًا للإقبال الكبير عليها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ظهرت النتيجة بالفعل وتم اعتمادها رسميًا، وتم نشر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2025 لتكون متاحة لجميع الطلاب في وقت واحد دون تمييز .

معايير التصحيح والرقابة على أوراق الإجابة

شدد الأزهر على ضرورة التزام المصححين بمعايير صارمة في التصحيح، مع التنبيه بعدم ترك أي جزء دون تصحيح أو حساب جزئي للدرجات.

وأوضح أن نتيجة الأزهر تم احتسابها بدقة، مع التأكيد على أن نماذج الإجابة استرشادية وليست نهائية، ويُسمح للمقدر بقبول إجابات صحيحة حتى وإن لم تتطابق حرفيًا مع النموذج.

وتم رصد بعض الملاحظات التي قد تؤدي إلى المساءلة، مثل ترك بعض الجزئيات دون تصحيح، أو الخطأ في نقل الدرجة إلى غلاف البوكليت، أو إهمال بعض الإجابات الموجودة في المسودات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية.. استعلم الآن من مصدر رسمي

يمكن لجميع الطلاب الآن الضغط على لينك نتيجه الثانويه الازهريه 2025 الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج https://natiga.azhar.eg ، والحصول على بياناتهم الكاملة، بما في ذلك المجموع الكلي للثانوية الأزهرية.