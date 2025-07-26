رابط تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اتبع هذه الخطوات ولا يضع حق وراءه مطالب

يبحث كثير من طلاب الثانوية الأزهرية عن رابط تلظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%، وأتاح الأزهر الشريف رابط التظلمات غلى نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ولمعرفة اضغط هنـــــــــــــــــــــــا





التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وتفتح الإدارة المركزية لامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن النتائج بأيام قليلة ويعد هذا الإجراء فرصة مهمة للطلاب الذين يشعرون بوجود خطأ في درجاتهم لمراجعة أوراق الإجابة، ما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة التعليمية.

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

عملية التظلم تتيح للطالب مراجعة أوراقه في المواد التي يعتقد وجود خطأ في تصحيحها أو تجميع درجاتها، ويحق لكل طالب التقدم بطلب تظلم في مادة أو أكثر، مقابل سداد رسوم مالية معينة عن كل مادة، على أن تُرد هذه الرسوم في حال ثبوت وجود خطأ فعلي أدى إلى نقص في درجات الطالب.

التظلمات لا تعني إعادة تصحيح الورقة بالكامل، بل مراجعة الورقة للتأكد من تصحيح جميع الأسئلة، وتجميع الدرجات بدقة، والتأكد من عدم وجود إجابات لم تصحح.

آلية التقديم وسداد الرسوم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية

تُقدَّم التظلمات إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا تستلزم الحضور الشخصي، مما يسهل على الطلاب من مختلف المحافظات تقديم طلباتهم دون تكبد عناء السفر أو الوقوف في طوابير طويلة.

أما عن سداد رسوم التظلم، فيتم من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد أو من خلال الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، وفقًا لتعليمات مشيخة الأزهر.



خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025



خطوات تقديم التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية كالآتي:

1. سداد رسوم التظلم لكل مادة يرغب الطالب في التظلم منها.

2. الدخول إلى موقع بوابة الأزهر التعليمية واختيار «تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025».

3. تسجيل البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي ورقم الجلوس والمواد المراد التظلم فيها.

4. إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار تحديد موعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وبعد إرسال الطلب، تقوم لجنة من المتخصصين بمراجعة الأوراق، وفي حالة اكتشاف أي خطأ في التصحيح أو عدم احتساب إجابة صحيحة، تضاف الدرجات المستحقة فورًا ويخطر الطالب بالنتيجة.



مدة استقبال التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية



أكدت مشيخة الأزهر أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا لمدة 15 يومًا من تاريخ بدء التقديم، موضحة أن كل طالب يمكنه التقدم خلال هذه الفترة فقط، ولن ينظر لأي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

ابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60147 طالبًا و40567 طالبة، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

ونشر الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، و وعن الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية، عليك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث لا تجد مشقة عند الدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2025 ، وينتظر هذه النتيجة الآلاف من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا



توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 القسم العلمي

جاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

معايير في تصحيح امتحان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو ان تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج ، ويعتبرها المقدر خطأ ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم



يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2025 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رفعت نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا تمت إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية لمعرفة النتيجة اضغط هنـــــــــــا.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اختار العام الدراسي 2024-2025.

5- اضغط على «الاستعلام» وستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2025



أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم وكيل الأزهر بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب

منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص

583 درجة – 98.8%

المركز الثاني

حبيبة حسين محمد عيد حسن

منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد

582 درجة – 98.6%

المركز الثالث

حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان

منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا

580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر

فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة

منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية

580 درجة – 98.3%

المركز الخامس

دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود

منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص

578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر

فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى

منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي

578 درجة – 98%

المركز السابع

آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ

منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر

577 درجة – 97.8%

المركز الثامن

مالك شريف حسن محمود رضوان

منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم

576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر

نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد

منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي

576 درجة – 97.6%

المركز العاشر

الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد

منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي

575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر

هدى محمد محمود خلف

منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي

575 درجة – 97.5%



وجاء أوائل القسم الأدبي (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

هاجر حسام مصطفى علي حسان

منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور

538.5 درجة – 97.91%

المركز الثاني

نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم

منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس

522 درجة – 94.91%

المركز الثالث

محمد رضا الشحات سليمان محمد

منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل

509 درجة – 92.55%

المركز الرابع

آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى

منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل

505 درجة – 91.82%

المركز الخامس

ابتسام محمد فوزي مدني

منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة

496 درجة – 90.18%

جاء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

علي محمد علي أحمد شلتوت

منطقة البحيرة – معهد دمنهور

649 درجة – 99.85%

المركز الثاني

معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى

منطقة الإسماعيلية – معهد التل الكبير

648 درجة – 99.69%

المركز الثالث مكرر

آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي

منطقة الغربية – معهد فتيات القضابة (رزق السيد الفتي)

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد عطية حمدي محمد بهنسي

منطقة الشرقية – معهد شنبارة الميمونة

647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر

محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم خليل

منطقة الأقصر – معهد الأقصر

647 درجة – 99.54%

المركز السادس مكرر (جميع الأسماء التالية حصلت على 646 درجة – 99.38%)

أحمد الحسن علي حرب – البحيرة – معهد دمنهور النموذجي

أحمد ممدوح محمد إبراهيم الحداد – البحيرة – معهد نصر الله

السيد محمد السيد محمد جبريل – البحيرة – معهد كوم حمادة

جنا محمود حسني سليم أحمد – الشرقية – معهد فتيات الشيخ

إبراهيم عطية بالنخاس

خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – الشرقية – معهد منشأة أبو عمر

سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام – الجيزة – معهد فتيات قرطبة الخاص عربي

عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – الشرقية – معهد المشاعلة

محمد صبحي محمد حسين خليف – البحر الأحمر – معهد الغردقة

محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – الشرقية – معهد المجفف

محمود أحمد رضا علي سالم – الدقهلية – معهد برج النور الحمص

مي أحمد عبد الله الشهاوي – الغربية – معهد فتيات الجابرية

نورا بدر عباس أحمد الخولي – المنوفية – معهد فتيات العربي بأبي رقبة النموذجي