الأزهر: إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء إتاحة استخراج نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، متضمنة بيان الدرجات، من خلال المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية، بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفيرًا للوقت والجهد.

وأفادت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أن هذا القرار جاء بعد موافقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في إطار نهج الأزهر الدائم في التيسير وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر مرونة للطلاب.

وأوضح البيان الصادر عن الإدارة، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، أن كل منطقة أزهرية ستتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب لطلابها، ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بالدرجات مباشرة من منطقته الأزهرية، دون الحاجة للذهاب إلى القاهرة.

وأشار البيان إلى أنه يتعين على الطالب التوجه إلى مقر الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة في حال رغبته في الاعتماد الخارجي.

وأكدت الإدارة أنه سيتم تحديث قاعدة بيانات النتائج بشكل دوري بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر، خاصة فيما يتعلق بنتائج التظلمات وأي تعديلات تطرأ لاحقًا، لضمان دقة البيانات المقدمة للطلاب.