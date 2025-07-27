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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنسيق الأزهر 2025.. إليك كليات تقبل مجموع 50% فأعلى

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

اقتربت جامعة الأزهر من إتاحة التقديم في تنسيق الأزهر 2025 ولهذا يهتم الطلاب والطالبات بمعرفة مؤشرات تنسيق الأزهر 2025 والكليات التي تقبل من نسب مختلفة ومنها الكليات التي تقبل من مجموع 50% فأعلى.

ونرصد في هذا التقرير كليات في جامعة الأزهر تقبل مجموع 50% فأعلى.

كليات تقبل من 50% فأعلى

- كلية اللغة العربية بجرجا

- كلية اللغة العربية شبين الكوم

- كلية اللغة العربية بالقاهرة

- كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة

- كلية اللغة العربية بأسيوط

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالديدامون

- كلية التربية بنين أسيوط

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط

- كلية التربية بنين تفهنا الأشراف

- كلية التربية بالقاهرة

مؤشرات تنسيق الأزهر 2025

واعتمدت جامعة الأزهر العام الماضي 2024، نتيجة تنسيق الأزهر 2024 لكل الكليات والمعاهد التابعة لها للقسمين العلمي والأدبي والبنين والبنات، ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2025 الاسترشاد بتنسيق العام الماضي في عملية التنسيق القادمة.

وكان تنسيق العام الماضي للقبول في جامعة الأزهر كالآتي:

- طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%.
- طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%.
- طب بنين وبنات أسيوط (609) درجات بنسبة 93.69%.
- صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %.
- طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) درجات بنسبة 93.38%.
- هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %.
- هندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنين

- كلية العلوم القاهرة تخصص عام (516) درجة بنسبة 79.38 %.
- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%.
- كلية اللغات والترجمة تخصص عام (491) درجة بنسبة 75.54%.
- كلية الإعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74%.
- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54%.
- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% 
- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23%.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86%.

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنات

- كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92%.
- كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46%.
- كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8%.
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%.

مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي بنين

- كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%
كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%.
- شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%.
- كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%.
- كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03%.

مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي بنات

- كلية الإعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%.
- كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام (406) درجات بنسبة 64.44%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الأزهر

- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

- 6 صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

- 3 صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق، مع الاحتفاظ بصور هذه الأوراق بعد تقديم الملف.

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