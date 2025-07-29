بسمة بوسيل تكشف لأول مرة عن الأزمة الصحية لنجلها آدم: أصعب فترات حياتي

صرّحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، بأن الأزمة الصحية الأخيرة ،التي مرّ بها نجلها آدم تامر حسني، كانت نتيجة انفجار الزائدة الدودية، والذي تبِعته مضاعفات تطلبت تدخلاً جراحياً سريعاً.

وقالت "بوسيل"، خلال لقائها في برنامج "نجوم إف إم"، إن آدم خضع لعملية جراحية أولى، إلا أن حالته الصحية شهدت مضاعفات، ما اضطر الأطباء لإجراء عملية ثانية له ،في هذا السن الصغير.

كانت من أصعب الفترات

وأضافت أن فترة مرض آدم، كانت من أصعب الفترات في حياتها، لكنها طمأنت الجمهور بأن حالته الآن مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة، معبرة عن شكرها العميق، لكل من دعا له من قلبه.

أمايا الأقرب لشخصيتي

وفي ختام حديثها، أوضحت الفنانة المغربية أن ابنتها أمايا، تُعد من أقرب أولادها لشخصيتها، مؤكدة وجود رابط خاص يجمعهما.