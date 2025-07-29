طريقة سلطة الذرة الروسية

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الذرة الروسية.

طريقة سلطة الذره الروسيه..

مقادير سلطات الذرة بالمايونيز:

١-ملعفتان من المايونيز.

٢- ملعقتان من الخردل

٣ ربع فنجان صغير من الخل الأبيض.

٤- فنجان عصير الليمون

٥- علبة ذرة مسلوقة

٦- . حبة فليفله من كل الألوان أخضر،اصفر أحمر مفرومة.

٧- بقدونس مفروم + نعنع مفروم حسب الرغبه

٨- كوب جزر مسلوق لخمس دقائق ومفروم.

٩- بصله صغيره مفرومة

١٠- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

١١_ فنجان زيت زيتون.

طريقة عمل سلطة الذرة

يوضع المايونيز في وعاء عميق ويضاف إليه الخردل و الخل و عصير الليمون والملح ونحرك جميع المكونات مع بعض بشكل جيد حتى يتجانس الخليط مع بعضه. تضاف الذرة والفليفله الملونه والجزر والبصل والبقدونس والنعناع وتخلط المكونات جميعها مع بعضها فتصبح السلطة جاهزة. تسكب في طبق التقديم وتزين بقليل من البقدونس الأخضر او حسب الرغبه وصحتين وعافيه .