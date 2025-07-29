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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رمضان صبحي يواجه المتهم بأداء الامتحانات بدلا منه في النيابة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة باستدعاء الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير والاتهامات المنسوبة إليه. 

وتولت مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة نقل اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد إلقاء القبض عليه فجر اليوم الثلاثاء في مطار القاهرة الدولي. 

ويعرض رمضان صبحي على النيابة الكلية بجنوب الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر ضده بتهمة التزوير والاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلا منه في معهد للسياحة بمدينة أبو النمرس. 

كانت النيابة العامة بالجيزة، أمرت بحبس شاب وفرد أمن متهمين في واقعة أداء الامتحانات بمعهد للسياحة بدلا من اللاعب رمضان صبحي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيام الأول بأداء الامتحان وقيام الثاني بتسهيل دخوله للمعهد.

وأمرت النيابة بضبط صاحب كافية شهير بمنطقة المقطم لتورطه في الواقعة، كما أمرت باستدعاء اثنين من الموظفين يعملان بالمعهد لمثولهم أمام جهات التحقيق للاستماع الى إفادتهم حول الواقعة.

وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزيف الذي استخدمه الشاب لدخول الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، ومطابقتها بالكارنيهات التي يتم استخراجها من المعهد

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، من  “عصام.ع”، وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته “يوسف م”، ٢٣ سنة، حيث اتهم الأول الثاني بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي، وأداء الامتحانات بدلاً عنه.

وكشف وكيل المعهد في أقواله أمام جهات التحقيق  عن إنه في أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان تبين له قيام الشاب بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بضبط  متهم يعمل فرد أمن بمعهد للسياحة والفنادق، لتسهيله دخول شاب لأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكشفت التحقيقات مع المتهم تورط صاحب مقهى شهير في الواقعة، وهرب حينما علم بملاحقة رجال الشرطة له.

من جهته كان رمضان صبحي، قد نفى وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان.

واكد نادي بيراميدز في حينها عبر بيان إعلامي "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.. ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب"

وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز اللاعب رمضان صبحي

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