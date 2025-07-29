قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار مصر الجديدة
5 سيارات إطفاء بالموقع.. اللقطات الأولى من حريق عقار مصر الجديدة
التعليم العالي: فتح معامل التنسيق بالجامعات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا
الراتب 12 ألف درهم.. 102 وظيفة مطلوبة في الإمارات | التخصصات وطريقة التقديم
اندلاع حريق هائل في عقار بـ مصر الجديدة والحماية المدنية تحاول اخماده
ألمانيا والأردن ينسقان لاحتواء الوضع الإنساني في غزة وإنزال المساعدات جوا
العالم ينتفض بوجه الاحتلال.. مطالبات بوقف الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تحذير أردني ألماني مشترك: خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة قائم
الأردن: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت لمستويات غير مسبوقة
بعد أزمته مع عمرو دياب.. تامر حسني يعلن تصدره "أنغامي" والجمهور يعلق: أسطورة أجيال
ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية
الاحتلال يعطل دخول مساعدات طبية ومياه إلى غزة دون مبررات ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يعطل دخول مساعدات طبية ومياه إلى غزة دون مبررات ..تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف رمضان المطعني، مراسل “القاهرة الإخبارية”، في رسالة مباشرة من معبر رفح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكان من بينها شحنات محملة بالمياه والمستلزمات الطبية الحيوية، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من العرقلة دون مبررات واضحة.

مخاطر إنسانية حقيقية

وحذر المطعني من أن هذا التعنت يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل القطاع، لا سيما مع تدهور البنية الصحية وتفاقم نقص مياه الشرب، وسط استمرار العدوان ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

دعم مصري شامل رغم التحديات

في المقابل، تواصل مصر أداء دورها الحيوي، حيث تدخل يوميًا عشرات الشاحنات من معبر رفح محملة بالدقيق والمواد الغذائية، فيما تعمل الأجهزة المختصة على تعزيز وتيرة الإمدادات رغم العراقيل.

كما تستمر القاهرة في تنسيق جهودها مع الأطراف الدولية والعربية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة.

معبر رفح المساعدات الإنسانية الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار الألماني

المستشار الألماني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع في غزة

أرشيفية

الصليب الأحمر يصل إلى السويداء ويدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة

أونروا

أونروا: الحل الوحيد لوقف المجاعة في غزة إدخال المساعدات على نطاق واسع

بالصور

أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

طريقة سلطة الذرة الروسية

طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..

فيديو

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد