الاحتلال يعطل دخول مساعدات طبية ومياه إلى غزة دون مبررات ..تفاصيل

كشف رمضان المطعني، مراسل “القاهرة الإخبارية”، في رسالة مباشرة من معبر رفح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكان من بينها شحنات محملة بالمياه والمستلزمات الطبية الحيوية، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من العرقلة دون مبررات واضحة.

مخاطر إنسانية حقيقية

وحذر المطعني من أن هذا التعنت يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل القطاع، لا سيما مع تدهور البنية الصحية وتفاقم نقص مياه الشرب، وسط استمرار العدوان ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

دعم مصري شامل رغم التحديات

في المقابل، تواصل مصر أداء دورها الحيوي، حيث تدخل يوميًا عشرات الشاحنات من معبر رفح محملة بالدقيق والمواد الغذائية، فيما تعمل الأجهزة المختصة على تعزيز وتيرة الإمدادات رغم العراقيل.

كما تستمر القاهرة في تنسيق جهودها مع الأطراف الدولية والعربية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة.