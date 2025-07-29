ألمانيا والأردن ينسقان لاحتواء الوضع الإنساني في غزة وإنزال المساعدات جوا

أعلن المستشار الألماني، في المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل الأردني، أن برلين تنسق بشكل وثيق مع عمّان وواشنطن لتهدئة الأوضاع في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار إلى أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا في الجهود الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة الأزمة.

وأكد أن ألمانيا تدعم التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل في المنطقة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق نحو حلول سياسية طويلة الأمد.