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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

المستشار الألماني
المستشار الألماني
البهى عمرو

قال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع ملك الأردن، أننا نسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إحدى الخطوات النهائية لحل الدولتين، وعلى إسرائيل الوصول إلى حل فعال لأزمة غزة،ونطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وتابع: يجب بذل جهود فعالة لتعزيز السلام بالمنطقة، وننسق مع واشنطن لتهدئة الوضع في غزة، وأن الأردن شريك استراتيجي لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة.


وأشار إلى أننا نرفض أن يكون هناك مزيد من النزوح أو خطوات لضم الضفة الغربية، وننسق مع الأردن بشأن الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة.


 

المستشار الألماني ملك الأردن الأردن فلسطين

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