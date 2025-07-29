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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه في قضية تزوير

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق ، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب التحقيق معه في قضية تزوير أوراق متعلقة بواقعة في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على اللاعب فجر اليوم، فور عودته من تركيا، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في القضية.

وكانت الواقعة قد بدأت عقب الاشتباه في تورط رمضان صبحي في مساعدة أحد الطلاب على أداء الامتحانات بدلًا منه، وهو ما كشفت عنه تحريات الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة تحقيقاتها في القضية.

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