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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة قابلة للتمدد.. لينوفو تكشف عن أول حاسوب محمول

كمبيوتر ThinkBook Plus Gen 6
كمبيوتر ThinkBook Plus Gen 6
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر  بمواصفات رائدة، فيمكنك التفكير في كمبيوتر  ThinkBook Plus Gen 6، أول كمبيوتر محمول قابل للطي من لينوفو متوفر تجاريًا. 

والآن، وصل هذا الطراز أخيرًا إلى الأسواق، ويزيد سعره ببضع مئات من الدولارات فقط عن سعر هاتف Galaxy Z Fold 7 من سامسونج.

مواصفات جهاز ThinkBook Plus Gen 6

بدأت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أخيرًا بطرح جهاز ThinkBook Plus Gen 6 في متاجرها الرسمية بسعر باهظ يبلغ 3299 دولارًا أمريكيًا، وبهذا السعر، ستحصل على معالج Intel Core Ultra 7 258V، وهو ليس قويًا جدًا، ولكنه يوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. 

يأتي هذا المعالج مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت، وقرص SSD PCIe Gen 4 سعة 1 تيرابايت.

لينوفو ثينك بوك بلس 

لكن ما تدفعه هنا هو شاشته الفريدة القابلة للطي، حيث يُعدّ حجم 14 بوصة مريحًا لشاشة الكمبيوتر المحمول، إذ يلبي معظم احتياجات الطلاب وموظفي المكاتب، وتعد سهولة الحمل ميزة إضافية، وفي المقابل، قد تفتقد شاشة أكبر بين الحين والآخر. 

ومن ضمن ميزات جهاز Lenovo ThinkBook Plus Gen 6؛ إمكانية طيّ شاشته الأصلية مقاس 14 بوصة إلى شاشة مقاس 16.7 بوصة.

 تتميز لينوفو بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، و400 شمعة سطوع قصوى، ودقة 2000 × 1600 بكسل (تصل إلى 2000 × 2350 بكسل).

 تشمل الميزات البارزة الأخرى وجود WiFi 7، وBluetooth 5.4، ومكبرات صوت، وبطارية بسعة 66 واط في الساعة.

كمبيوتر ThinkBook Plus Gen 6 كمبيوتر محمول كمبيوتر محمول قابل للطي هاتف Galaxy Z Fold 7 ذاكرة وصول عشوائي

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