ملثمون يحملون أسلحة بيضاء.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بإخفاء وجوههم والتلويح بأسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 5 أشخاص “لـ 3 منهم معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهم “أسلحة بيضاء – وصدادة حديدية”.

وبمواجهتهم اعترفوا بتواجدهم بمحل الواقعة للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لخلافات بين أحدهم وبينه حول أولوية المرور بمركبات "التوك توك" قيادتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.