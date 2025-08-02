الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرس

جدد قاضى المعارضات بجنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل الحاجة شربات محفظة قرآن بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بإبلاغ أهالي قرية منيل شيحة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة إصابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة سيدة تدعى شربات الشاهد فتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وتم فحص علاقات السيدة المجني عليها والمسجلين خطر في جرائم سرقة بالمنطقة المحيطة ومناقشة أسرتها.

وقال عدد من أهالي قرية منيل شيحة وأسرة الحاجة شربات المجني عليها، إن المتهم استغل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجيزة وانشغال أهل القرية في تشغيل مولد كهرباء وتسلل بعد منتصف الليل إلى منزل المجني عليها لعلمه بامتلاكها لمصوغات ذهبية وأنهى حياتها بعدما شعرت به أثناء تنفيذه جريمة السرقة.