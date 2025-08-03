الإعلام 86.71%.. التعليم العالي تعلن الحد الأدني للقبول فى السياسية والاقتصاد والألسن والأثار

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى إن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سجل 89.84%، والحد الأدنى لكليات الألسن 87.64%، والإعلام 86.71%، والآثار الحد الأدنى للقبول بها 82.34%.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg