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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم العالى يكلف المصرى للقيام بأعمال رئيس جامعة مطروح

الدكتور عمرو المصرى
الدكتور عمرو المصرى
ايمن محمود

أصدر  الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف  الدكتور عمرو أحمد عبد المنعم المصري، للقيام بأعمال رئيس جامعة مطروح وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، ولحين صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس جديد للجامعة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان استمرار سير العمل بكفاءة داخل الجامعات، ودعم الاستقرار المؤسسي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية والتطوير في قطاع التعليم العالي.

وقد أعرب منسوبو جامعة مطروح من أعضاء هيئة التدريس والعاملين عن ترحيبهم بقرار الوزير، متمنين  للدكتور عمرو المصري التوفيق والسداد في مهام منصبه، وداعين الله أن تشهد الجامعة في عهده مزيدًا من التطوير والنجاح بما يخدم الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية.

وتشهد جامعة مطروح خلال الفترة الحالية عددًا من الخطوات المهمة نحو استكمال بنيتها التحتية وتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجامعات الإقليمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية.

بحضور المحافظ وقيادات المجتمع .. جامعة مطروح تُكرّم رئيسها في احتفالية كبرى 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية كبرى، ، لتكريم الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس الجامعة، المنتهية ولايته؛ تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وإنجازات بارزة خلال فترة رئاسته للجامعة.

 شهد الحفل حضورًا رسميًا وشعبيًا رفيع المستوى، حيث شارك في التكريم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف رضوان رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، والنائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، والنائبة فتحية السنوسي، والأنبا كاراس مطران الكنيسة الأرثوذكسية، والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير إدارة الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور محمد عبد الكريم أباظة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح الأسبق، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب لفيف من العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والأجهزة الأمنية، والعمد والمشايخ، ورموز المجتمع المطروحي.

وخلال كلمته، توجّه اللواء خالد شعيب بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة، مشيدًا بما تحقق خلال فترة رئاسته من طفرة ملموسة في مستوى الأداء الجامعي، والاهتمام المتزايد بالبحث العلمي، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته القادمة.

وأعرب الدكتور محمود عباس عن اعتزازه بما قدّمه الدكتور مصطفى من جهد متواصل وعمل دؤوب في خدمة الجامعة، مؤكدًا أنه لم يبخل يومًا بعلمه أو وقته من أجل مصلحة المؤسسة الجامعية.

وأكد الدكتور عمرو المصري أن الجامعة خسرت شخصية قيادية فريدة، عُرف عنها الدقة والاتقان والسهر المتواصل لرفع شأن الجامعة.

ووجّه الأنبا كاراس كلمة محبة وتقدير قال فيها إن رئيس جامعة مطروح قدّم عطاءً غير مسبوق، مشيدًا بإخلاصه وتفانيه في العمل.

أما الشيخ عبد الحكيم سلطان فقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، متمنيًا أن تكون هذه الجهود في ميزان حسناته.

كما أعرب الحاج أحمد حبون، أحد رموز المجتمع المدني، عن اعتزازه بالدكتور مصطفى، وقال إنه نموذج نادر في الإخلاص والعطاء، وتكريمه اليوم هو تكريم مستحق.

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