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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تلقى طلبات طلاب الثانوية العامة بمطروح للحصول على المنح الدراسية ..اعرف الشروط

اقبال كبير على التقدم للمنح الدراسية
اقبال كبير على التقدم للمنح الدراسية
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات طلاب الشهادة الثانوية العامة بمطروح الراغبين في التقدم للتسجيل في الالتحاق بالمنح الدراسية بالكليات والجامعات الأهلية والخاصة، مع اليوم الأول لاستقبال الطلبات .

حيث شهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة من صباح اليوم إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم لتقديم المستندات والشهادات المطلوبة وتسجيل أولويات الرغبات مع قيام اللجنة المشكلة بالرد على الاستفسارات وتيسير الإجراءات أمام الطلاب.

الجدير بالذكر أن محافظة مطروح أعلنت عن بدء استقبال طلبات الطلاب بدءا من اليوم الأحد 3 أغسطس وحتى يوم الخميس 6 أغسطس الجارى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وفقا للشروط والضوابط  التى تم تحديدها 

وهى أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح و حاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسى الحالى ، و بالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية من مطـروح

و أن يكون الطالب من أبوين مصريين و بطاقة الرقم القومى مثبت بها إقامة بمطروح .

الحصول على نسبة 85 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم ، 75 % لطلبة علمى رياضيات / أدبى .

 أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب ،طب أسنان ,صيدلة ، علاج طبيعى ، هنــدســة ) أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات .

 المعيار الأساسى و التفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً و حال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية و طبقاً للفحص .

 علماً بأنه فى حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخــــرى

حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن و ليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـــــــــــــح مجانيــــة.

لإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة و حال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم .

حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم إعتذار عنها يتم الإعلان عن المنح التى ترد إلى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة

 يتم سداد مبلـــغ 17 جنيه رسوم تقديم الطلب بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

يتم تقديم أصــول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم صورة واضحة من شهادة الثانوية العامة ، و تقديم صورة واضحة للشهادة الابتدائية و الاعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى ( للطالب ، للاب ، الام ) و استيفاء النموذج المعــــــــــد لذلك.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح منح بالجامعات

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