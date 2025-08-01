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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ مطروح خلال اجتنماع ااستعداد للانتخابات
محافظ مطروح خلال اجتنماع ااستعداد للانتخابات
ايمن محمود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق العرس الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ والتى ستنطلق يومي ٤ و٥ اغسطس الجاري وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة ومنهم 3 بنظام الفردى ومرشح للقائمة الوطنية، وسيتم التصويت من خلال ١٢٧ لجنة فرعية و ١٢٧مركز انتخابى ، وتبلغ الكتلة التصويتية ٣٧٠،٤٧٧ ناخب بمطروح من تعداد سكان ٥٧٦٤٥٩ نسمة تقريبا منهم " ٢٩٨٨٢٦ ذكور، و٢٧٧٦٣٣ إناث.

وشدد محافظ مطروح على إنهاء استعدادات كافة الجهات المعنية بالمحافظة ،مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية والتشديد على المتابعة المستمرة ،و قيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ،ومتابعة الجاهزية والخروج بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

يذكر أن محافظة مطروح تقع في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة مرسي مطروح وتبلغ مساحتها ١٦٦،٦ ألف كم مربع تمثل خمس مساحة مصر ، كثانى اكبر محافظات الجمهورية مساحةً وتضم ثمانى مدن و٥٦ قرية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لمدينة الحمام لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد من الملفات الحيوية.

جاءت ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي التعرف من مديرة المركز التكنولوجي وعدد من الموظفين علي نسب الإنجاز في ملف التصالح علي مخالفات اةغةةلبناء فيما يخص الطلبات المقدمة وعدد نماذج ٨ النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم علي الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات وكذا الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من الموطنين والتواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة عبر إرسال رسائل نصية علي التليفونات واجراء الاتصالات الهاتفية .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية انعقاد اللجنة الفنية المختصة بنظر طلبات التصالح بصفة منتظمة للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات ، بالإضافة الي استعجال ردود جهات الولاية المعنية بالتصالح لسرعة انجاز الملفات وكذا توفير بعض المستلزمات المطلوبة للمركز التكنولوجي لاداء المهام في مختلف الملفات بصورة سريعة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها على زيارة مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتعرف علي أرض الواقع على أي معوقات أو مشاكل تواجه العاملين وحل أي مشكلات للمواطنين ، والاطمئنان علي معرفة الموظفين بكافة التيسيرات والقرارات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية مؤخراً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف التصالح.

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب، حرص المحافظة علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين من أبناء مراكز ومدن مطروح ، لافتا الي متابعته المستمرة لملف التصالح والتقنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لدفع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات .

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