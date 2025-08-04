سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الرسائل الغذائية المصدّرة خلال الفترة بين 26 يوليو و1 أغسطس 2025، بلغت نحو 3810 رسائل، بإجمالي 165 ألف طن صادرة عن 1250 شركة، تضمنت 644 صنفًا من الخضراوات والفواكه والحبوب والمنتجات الغذائية.

الفوصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية

وجاءت الفاصوليا في صدارة صادرات الخضراوات المصرية بإجمالي 8 آلاف طن تليها البطاطس بـ 7 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة بـ6 آلاف طن، ليبلغ إجمالي صادرات الخضراوات 45 ألف طن من 50 صنفًا.

وأشار تقرير القومية للسلامة الغذاء، إلى أن الفراولة تصدرت قائمة الفواكه المصدرة بـ 10 آلاف طن تلتها المانجو والعنب الأحمر بحوالي 5 آلاف طن لكل منهما بإجمالي 26 ألف طن من 30 صنفًا.

واحتلت السودان والسعودية وأمريكا وروسيا صدارة الأسواق المستوردة من بين 170 دولة، فيما جاء ميناء الإسكندرية أولًا في عدد الرسائل المصدرة (710 رسائل) يليه ميناء دمياط (449 رسالة) ثم مطار القاهرة (435 رسالة).

وأصدرت هيئة سلامة الغذاء 750 شهادة صحية للتصدير لدعم ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

الواردات الغذائية

أوضح تقرير هيئة سلامة الغذاء، أن الواردات الغذائية بلغت 2060 رسالة بإجمالي 345 ألف طن مستوردة من 910 شركات، تصدرتها أوكرانيا وروسيا وإندونيسيا وأمريكا من بين 84 دولة مصدرة، بينما جاء ميناء الإسكندرية في الصدارة بـ 660 رسالة يليه مطار القاهرة (510 رسائل) ثم ميناء السخنة (265 رسالة).

وأفرجت الهيئة عن 1064 رسالة غذائية تحت التحفظ، و475 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما أصدرت تراخيص استيراد لـ 85 مستورد.

كما تم تسجيل 42 منتجًا غذائيًا جديدًا وفحص 402 منتج وإصدار 5 شهادات بيع حر، واعتماد 21 شركة عاملة في القطاع.