قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية

الفاصوليا الخضراء- صورة أرشيفية
الفاصوليا الخضراء- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء  في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الرسائل الغذائية المصدّرة خلال الفترة بين 26 يوليو و1 أغسطس 2025، بلغت نحو 3810 رسائل، بإجمالي 165 ألف طن صادرة عن 1250 شركة، تضمنت 644 صنفًا من الخضراوات والفواكه والحبوب والمنتجات الغذائية.

الفوصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية

وجاءت الفاصوليا في صدارة صادرات الخضراوات المصرية بإجمالي 8 آلاف طن تليها البطاطس بـ 7 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة بـ6 آلاف طن، ليبلغ إجمالي صادرات الخضراوات 45 ألف طن من 50 صنفًا.

وأشار تقرير القومية للسلامة الغذاء، إلى أن الفراولة تصدرت قائمة الفواكه المصدرة بـ 10 آلاف طن تلتها المانجو والعنب الأحمر بحوالي 5 آلاف طن لكل منهما بإجمالي 26 ألف طن من 30 صنفًا. 

واحتلت السودان والسعودية وأمريكا وروسيا صدارة الأسواق المستوردة من بين 170 دولة، فيما جاء ميناء الإسكندرية أولًا في عدد الرسائل المصدرة (710 رسائل) يليه ميناء دمياط (449 رسالة) ثم مطار القاهرة (435 رسالة). 

وأصدرت هيئة سلامة الغذاء 750 شهادة صحية للتصدير لدعم ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

الواردات الغذائية 

أوضح تقرير هيئة سلامة الغذاء، أن الواردات الغذائية بلغت 2060 رسالة بإجمالي 345 ألف طن مستوردة من 910 شركات، تصدرتها أوكرانيا وروسيا وإندونيسيا وأمريكا من بين 84 دولة مصدرة، بينما جاء ميناء الإسكندرية في الصدارة بـ 660 رسالة يليه مطار القاهرة (510 رسائل) ثم ميناء السخنة (265 رسالة). 

وأفرجت الهيئة عن 1064 رسالة غذائية تحت التحفظ، و475 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما أصدرت تراخيص استيراد لـ 85 مستورد. 

كما تم تسجيل 42 منتجًا غذائيًا جديدًا وفحص 402 منتج وإصدار 5 شهادات بيع حر، واعتماد 21 شركة عاملة في القطاع.

القومية لسلامة الغذاء الفاصوليا صادرات الخضراوات المصرية البطاطس المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد