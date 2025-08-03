سلامة الغذاء: 165 ألف طن صادرات وحملات رقابية مكثفة على المصانع والأسواق بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي 27 لعام 2025، عن الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، متضمناً حصاد أنشطة إدارات الهيئة المختلفة، وجهودها في الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، ومتابعة الصادرات والواردات، وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة.

أكد التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 92 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية لتقييم التزام المنشآت باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما تم تسجيل 12 منشأة جديدة. وفي السياق ذاته، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 40 زيارة فحص وتفتيش، وتسجيل منشأتين جديدتين، فضلًا عن إصدار 542 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 452 شركة. وعلى صعيد الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدّرة 3810 رسائل بإجمالي 165 ألف طن صادرة عن 1250 شركة، تضمنت 644 صنفًا من الخضراوات والفواكه والحبوب والمنتجات الغذائية.

وجاءت الفاصوليا في صدارة صادرات الخضراوات المصرية بإجمالي 8 آلاف طن تلتها البطاطس بـ7 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة بـ6 آلاف طن، ليبلغ إجمالي صادرات الخضراوات 45 ألف طن من 50 صنفًا. كما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بـ10 آلاف طن تلتها المانجو والعنب الأحمر بحوالي 5 آلاف طن لكل منهما بإجمالي 26 ألف طن من 30 صنفًا. واحتلت السودان والسعودية وأمريكا وروسيا صدارة الأسواق المستوردة من بين 170 دولة، فيما جاء ميناء الإسكندرية أولًا في عدد الرسائل المصدرة (710 رسائل) يليه ميناء دمياط (449 رسالة) ثم مطار القاهرة (435 رسالة). وأصدرت الهيئة 750 شهادة صحية للتصدير لدعم ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

أما الواردات الغذائية فقد بلغت 2060 رسالة بإجمالي 345 ألف طن مستوردة من 910 شركات، تصدرتها أوكرانيا وروسيا وإندونيسيا وأمريكا من بين 84 دولة مصدرة، بينما جاء ميناء الإسكندرية في الصدارة بـ660 رسالة يليه مطار القاهرة (510 رسالة) ثم ميناء السخنة (265 رسالة). وأفرجت الهيئة عن 1064 رسالة غذائية تحت التحفظ و475 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما أصدرت تراخيص استيراد لـ85 مستورد. كما تم تسجيل 42 منتجًا غذائيًا جديدًا وفحص 402 منتجًا وإصدار 5 شهادات بيع حر واعتماد 21 شركة عاملة في القطاع.

وأوضح التقرير أن غرفة العمليات بالهيئة تابعت استلام القمح المحلي وأجرت 33 زيارة لمواقع التخزين و2 زيارة لمضارب الأرز، كما استقبلت 60 شكوى خلال الأسبوع عولج منها 39، ونُفذت حملات على 312 منشأة غذائية بعدد من المحافظات للتأكد من سلامة المنتجات. ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن 16528 أو عبر الواتس آب على الرقم 01555771100.

كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 25 مأمورية رقابية في 14 محافظة شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر والصعيد، وأسفرت عن تسجيل 6 فروع جديدة ليصل الإجمالي إلى 2162 فرعًا لـ56 سلسلة تجارية. وفي منطقة الساحل الشمالي تم تنفيذ 6 مأموريات تفتيشية على فروع السلاسل خلال موسم الصيف وسحب عينات للتأكد من سلامة المنتجات. وعلى صعيد المحال العامة، تم تسجيل 421 منشأة جديدة وإجراء 307 معاينة استوفت 244 منها الاشتراطات.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، نفذت الهيئة 34 مأمورية رقابية بعدة محافظات، وأسفر تطبيق آلية الإفراج تحت التحفظ عن تسجيل منشأة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1904 منشآت. كما أصدرت الهيئة 1096 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية، وتحفظت على 379 رسالة غير مطابقة للاشتراطات. وشملت أنشطة الرقابة قطاع الألبان بتنفيذ 9 حملات في محافظات الجيزة والبحيرة والفيوم والمنوفية وغيرها، وقطاع السياحة بتنفيذ 50 زيارة تفتيشية لـ34 مطعمًا و16 فندقًا في المحافظات السياحية.

ونفذت الهيئة 40 جولة على وحدات الطعام المتنقلة وسجلت 6 عربات جديدة، كما فحصت لجنة التظلمات 502 طلب تظلم من الموانئ. وواصلت إدارة المجازر متابعاتها بتنفيذ 58 جولة على مصانع المغلفات الحيوانية وإصدار 15 إذن تصدير لدول الاتحاد الأوروبي. وفي مجال المواد الملامسة للغذاء، أجرت 12 جولة تفتيشية على مصانع البلاستيك والزجاج والمعادن والكرتون وسجلت 6 منشآت جديدة ليصل الإجمالي إلى 716 منشأة، فيما تم تحديث القائمة المعتمدة لتشمل 82 منشأة ملتزمة بالضوابط. كما تم سحب عينات من أدوات المائدة بالساحل الشمالي للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وفي قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة ميدانية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وقنا وبورسعيد شملت مراكب الصيد والمصانع والموردين، وأسفرت عن تسجيل 5 منشآت جديدة.

وشهد الأسبوع الماضي تكثيف الحملات في المحافظات، حيث نفذ فرع الغربية 16 حملة على 115 منشأة أسفرت عن ضبط 300 ألف بيضة فاسدة و250 كجم لحوم منتهية الصلاحية، وإعدام 7200 قطعة باتيه منتهية الصلاحية. كما نفذ فرع دمياط 7 حملات على 41 منشأة ضبط خلالها مقطعات دواجن بمجزرة غير مرخصة، فيما نفذ فرع الدقهلية 5 حملات على 25 منشأة أسفرت عن تحرير 4 محاضر وإعدام كميات متغيرة الخواص.

6 حملات على 42 منشأة غذائية

وفي الشرقية نُفذت 6 حملات على 42 منشأة غذائية شملت فحص 5 عربات طعام متنقلة بالزقازيق، بينما نفذ فرع سوهاج حملة مشتركة على 12 منشأة أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية. كما نفذ فرع كفر الشيخ 4 حملات أسفرت عن ضبط 122 كجم مواد مجهولة المصدر، وفرع الوادي الجديد 5 حملات أسفرت عن إعدام مواد منتهية الصلاحية، فيما أعدم فرع الإسكندرية ربع طن ياميش رمضان و150 كجم أسماك ومخللات فاسدة، مع متابعة جودة المنتجات في سوق "أهلاً رمضان" بالمنشية.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار خطتها الرقابية والتوعوية المكثفة خلال موسم الصيف والمواسم السياحية والاستهلاكية، بما يضمن سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق المحلية والمصدرة للخارج، ويعزز ثقة المستهلكين والشركاء الدوليين في المنظومة المصرية.