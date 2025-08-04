عصمت: توطين صناعة المهمات الكهربائية أحد ركائز استراتيجيتنا لتحقيق 42% طاقة متجددة بحلول 2030

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما شهدناه من افتتاح خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، يعد أحد ثمار الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضح "عصمت" أن الوزارة منحت مزايا تفضيلية لإستخدام المنتج المحلي في المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و 65 % عام 2040، وهو ما يدعم خطة العمل بين الوزارة ، والهيئة لتوطين صناعة المهمات الخاصة بها.

التوسع في صناعة الخلايا الشمسية

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن العمل حاليا على التوسع في صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التي تقوم الوزارة على تنفيذها

دعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة

ولفت إلى أن توطين الصناعة بند دائم في كافة الاجتماعات واللقاءات مع الشركات العالمية وأن المرحلة المقبلة ستشهد اشتراطات خاصة في طرح مشروعات الطاقة المتجددة بمنح الأولوية للتصنيع المحلي، مؤكدا التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة

وشدد على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، واستمرار العمل في مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة وارتفاع الأحمال و الزيادات المطردة في الاستهلاك، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد افتتح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.