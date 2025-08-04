قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاج مشكلة النوم عن صلاة الفجر
العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
عصمت: توطين صناعة المهمات الكهربائية أحد ركائز استراتيجيتنا لتحقيق 42% طاقة متجددة بحلول 2030
أستراليا تعلن مساهمة إضافية بـ20 مليون دولار لغزة وتدعو لوقف إطلاق النار
النيابة تفحص مقاطع فيديو المضبوطة مع شاكر محظور.. وتتحفظ على المحمول
بحوزتها دولارات ومجوهرات.. القبض على ليلى الشبح
أكسيوس: نتنياهو يسعى لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
مسؤولون بالخارجية الإسرائيلية: وضعنا الإعلامي العالمي في تدهور غير مسبوق
رئيس العربية للتصنيع: نعتمد على الكوادر المدربة لتوطين تكنولوجيا التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة
حبس البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على لص سرق شقة سفير سابق بأكتوبر
إيداع والدة أطفال المنيا المتوفين مستشفى الأمراض النفسية والعصبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عصمت: توطين صناعة المهمات الكهربائية أحد ركائز استراتيجيتنا لتحقيق 42% طاقة متجددة بحلول 2030

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كريم الخطيب

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما شهدناه من افتتاح خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق  بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، يعد أحد ثمار الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضح "عصمت" أن الوزارة منحت مزايا تفضيلية لإستخدام المنتج المحلي في المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و 65 % عام 2040، وهو ما يدعم خطة العمل بين الوزارة ، والهيئة لتوطين صناعة المهمات الخاصة بها.

 التوسع في صناعة الخلايا الشمسية

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن العمل حاليا على التوسع في صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التي تقوم الوزارة على تنفيذها

دعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة

ولفت إلى أن توطين الصناعة بند دائم في كافة الاجتماعات واللقاءات مع الشركات العالمية وأن المرحلة المقبلة ستشهد اشتراطات خاصة في طرح مشروعات الطاقة المتجددة بمنح الأولوية للتصنيع المحلي، مؤكدا التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

 مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة

وشدد على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، واستمرار العمل في مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة وارتفاع الأحمال و الزيادات المطردة في الاستهلاك، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد افتتح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق  بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أبراج كهرباء مصنع الطائرات العربية للتصنيع توطين الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

بالو

بالو الصعيدي يعلن حذف حسابه من تيك توك: "الوضع مش مطمئن اليومين دول

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

أم سجدة

تجديد حبس "أم سجدة" بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

القبض على التيك توكرز

رد فعل غير متوقع من جمال شعبان بعد القبض على التيك توكرز

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية وسط أهالي قرية نواج.. جولة موسعة لمتابعة المرافق والخدمات والاستماع للمواطنين

وزير الثقافة

تحت رعاية إنتصار السيسي.. وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 ويعلن عن حزمة مبادرات لصقل قدراتهم الإبداعية

فعاليات ثقافية وفنية

وزير الثقافة بافتتاح النسخة السادسة من ملتقى المصريين بالخارج: أبناء الوطن سفراء للهوية

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

القبض علي التيك توكر شاكر

من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد