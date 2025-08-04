القومي لحقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات استفادت من الملاحظات المتكررة بعد كل استحقاق انتخابي

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب المصري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استفادت من الملاحظات المتكررة بعد كل استحقاق انتخابي، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء ومعالجة التحديات بشكل دوري.

وقال محمد ممدوح، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن تراكم الخبرات لدى الدولة المصرية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية انعكس بشكل إيجابي على الدولة ككل، وليس فقط على الجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب المصري، أن كل مرحلة شهدت تطورا ملحوظا، حيث تغيرت آليات التعاطي مع كافة الفئات المرتبطة بالعملية الانتخابية بشكل ملموس.