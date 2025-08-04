برلماني: مشهد إنتخابات مجلس الشيوخ يعكس وطنية المصريين

أكد النائب عصام هلال، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن المشهد اليوم بانتخابات مجلس الشيوخ يعكس إصرار المصريين على استكمال مسيرتهم الوطنية، ودعمهم الثابت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة التي تواجه المؤامرات والتحديات.

وقال عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن رفع العلم المصري من قبل المواطنين في مختلف ربوع الجمهورية يعبّر عن مشهد وطني بامتياز، حيث شارك فيه الشباب والنساء وكبار السن وحتى الأطفال.

وتابع أمين عام حزب مستقبل وطن، أن المشهد الانتخابي الحالي داخل مصر وفي الخارج يُعد بمثابة تظاهرة وطنية كبرى تعبر عن مدى اصطفاف المصريين خلف دولتهم وقيادتهم السياسية.

وأشار عصام هلال إلى أن المشاركة لا تعكس انحيازًا لحزب أو مرشح بعينه، وإنما هي رسالة دعم وولاء للدولة المصرية في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.