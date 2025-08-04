عبر الفيديو كونفرانس.. الهيئة الوطنية تتابع سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ داخل المحافظات

أكد المستشار طارق بدر، نائب رئيس لجنة النيابة الإدارية لجنة فرعية بالعجوزة، أن الإقبال كبير، على إنتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الشرطة مؤمنة اللجان بالمنطقة بشكل كبي، وهناك رغبة لدى المصريين بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال المستشار علي أبو بكر، رئيس لجنة متابعة بالبحر الأحمر، خلال تصريحات عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العملية الإنتخابية، من الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن هناك 68 لجنة فرعية بالمحافظة، مؤكدا أن العملية الإنتخابية مستمرة بانتظام، ويتم المرو على بعض اللجان للتأكد من جاهزيتها.

وتابع رئيس لجنة متابعة بالبحر الأحمر، أنه لم نتلق أي شكاوى سواء من رؤساء اللجان أو الناخبين أو المرشحين، مؤكدا أن العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم.

وأشار المستشار الدكتور عماد عبد الحميد رئيس لجنة متابعة بمحافة الدقهلية، أن العملية الانتخابية داخل محافظة الدقهلية تسير على أكمل وجه