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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات ترصد زحام الناخبين بالقاهرة والشرقية وتدفع بالمساعدات لتخفيفه

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
عادل نصار

بدأ منذ قليل مؤتمر الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن الهيئة رصدت عدة كثافات وزحام فى عدد من لجان محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية، حيث تم رصد زحام شديد فى اللجنتين 524 و523 بحلوان وكذا فى مدينة السلام، وتم الدفع بالمساعدات اللازمة لتخفيف هذا الزحام.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

إجراءات الفرز
وبحسب حديث القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة لليوم السابع، أنه عقب انتهاء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس في التاسعة مساء وبالسماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم  وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

موعد اعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
وتعلن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس ويتم احتساب الفوز للمرشح في النظام الفردى عن طريق إعلان انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة)، وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم، تجرى جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

وأنه نظرا لترشح قائمة واحدة في نظام القوائم فيتم احتساب الفوز بالحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كل دائرة من دوائر القوائم.

الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ أعمال التصويت

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