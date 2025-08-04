مايا مرسي: المرأة المصرية في طليعة المشهد الانتخابي ونناشد الجميع بالمشاركة

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها سعيدة بمشاركتها في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أن اليوم الأول شهد تنظيمًا متفردًا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمينًا متميزًا من وزارة الداخلية.

وأضافت خلال لقائها مع عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، أثناء تغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، عقب الإدلاء بصوتها في لجنة بدر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، أنها شعرت بالفخر لتواجد السيدات في طوابير الاقتراع رغم ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن المرأة المصرية دائمًا ما تكون في الصفوف الأولى خلال الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أنها لاحظت كثافة في طوابير النساء مقارنة بالرجال، قائلة: " مايزعلوش مني الرجالة، بس السيدات بتنزل مع أسرتها وتدلي بصوتها، وده حقها الديمقراطي".

وتابعت مرسي: "سعيدة بتواجد الشباب أيضًا، ومع تراجع درجات الحرارة نأمل أن ترتفع نسب المشاركة أكثر"، مؤكدة أن المشهد الانتخابي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم السياسي.

وأشادت الوزيرة بتواجد السيدات في مختلف عناصر العملية الانتخابية، من قاضيات وضابطات إلى إعلاميات ومراقبات، معتبرة أن المرأة المصرية تزين المشهد الانتخابي برمّته، وتؤدي دورها في الحفاظ على أمن الوطن وممارسة حقوقها السياسية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة إلى المصريين، داعية إياهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، قائلة: "طالما عندنا حق وحق في إيدينا، ما ينفعش نتنازل عنه. ننزل ونشارك وندي صوتنا لمن يستحق. وعلى الأمهات أن يصحبن أبناءهن لتعليمهم معنى المشاركة والممارسة الديمقراطية".