السيدات تزين المشهد .. وزيرة التضامن: التصويت بالانتخابات حق لا يجب التنازل عنه

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها حرصت على التصويت بانتخابات الشيوخ في أول يوم، وأنها تقدم الشكر لـ اللجنة العليا للانتخابات على التنظيم المميز، وقيام وزارة الداخلية بالتأمين.

وأضافت خلال لقاء، مع مراسل صدى البلد، في أثناء التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على قناة "صدى البلد"، أن المرأة المصرية كانت حريصة على التواجد، أمام اللجان في ظل الحر، وأن هذا أمر مفرح.

ولفتت إلى أن طابور السيدات أطول من طابور الرجال، وأنه مع خفض درجات الحرارة سيكون هناك مشاركة أكبر بكثير، وأنها تتمنى النجاح لمن يستحق.

وأشارت إلى أنها قامت بالتصويت في لجنة بها سيدة قاضية، وأن التصويت في الانتخابات حق لا يجب التنازل عنه، وأن السيدة المصرية تعلم حقوقها ولا تتناول عنها.

وطالبت من جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.