مراسل صدى البلد من الإسكندرية: حضور الشباب بكثافة في انتخابات الشيوخ

في تغطية مباشرة من أمام مدرسة السيد محمد كريم القومية بالإسكندرية، رصد محمد هاني – مراسل صدى البلد – توافدًا كثيفًا من الناخبين منذ الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

و اوضح محمد هاني إن الإقبال الكبير فاق التوقعات، واصفًا المشهد بـ”المفاجأة من العيار الثقيل”، في ظل حرص المواطنين على المشاركة الفعالة، وسط أجواء انتخابية منظمة وآمنة.

وأشار مراسل صدى البلد إلى أن قوات الأمن كثّفت تواجدها أمام اللجان لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل دخول وخروج الناخبين، بالإضافة إلى توفير مظلات لحمايتهم من حرارة الجو، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن، بما يعكس التزام الدولة بتيسير المشاركة الانتخابية لكافة الفئات.

و اوضح هاني خلال التغطية أن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، إلى جانب 286 مركزًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.

وتستمر عمليات التصويت وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية، وسط تغطية ميدانية مستمرة من محمد هاني – مراسل صدى البلد.

لمشاهدة التغطية :