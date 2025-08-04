قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نتعاون مع الأزهر في تدريس التربية الدينية بالمدارس
بحبك يا ريس.. عم محمد لصدى البلد: رجلي مبتورة وشاركت من أجل مصر
عبدالمنعم سعيد: مجلس الشيوخ تجسيد للإرادة الدستورية وحصن للاستقرار والتنمية
أوكرانيا تزعم تدمير طائرة عسكرية روسية
مدبولي: نواصل تهيئة بيئة صناعية متكاملة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة
وفاة 3 فلسطينيين بمتلازمة "غيلان باريه".. و"صحة غزة" تحذر من كارثة
خفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمة
القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
كيفية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. عرض تفصيلي
بسبب توقف عضلة القلب.. وفاة موظف أثناء انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية
مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة
اسكتي .. خلاف حاد بين مايا دياب وأصالة لسبب مثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل صدى البلد من الإسكندرية: حضور الشباب بكثافة في انتخابات الشيوخ

محمد هاني – مراسل صدى البلد
محمد هاني – مراسل صدى البلد
البهى عمرو

في تغطية مباشرة من أمام مدرسة السيد محمد كريم القومية بالإسكندرية، رصد محمد هاني – مراسل صدى البلد – توافدًا كثيفًا من الناخبين منذ الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

و اوضح محمد هاني إن الإقبال الكبير فاق التوقعات، واصفًا المشهد بـ”المفاجأة من العيار الثقيل”، في ظل حرص المواطنين على المشاركة الفعالة، وسط أجواء انتخابية منظمة وآمنة.

وأشار مراسل صدى البلد  إلى أن قوات الأمن كثّفت تواجدها أمام اللجان لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل دخول وخروج الناخبين، بالإضافة إلى توفير مظلات لحمايتهم من حرارة الجو، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن، بما يعكس التزام الدولة بتيسير المشاركة الانتخابية لكافة الفئات.

و اوضح هاني خلال التغطية أن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، إلى جانب 286 مركزًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.

وتستمر عمليات التصويت وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية، وسط تغطية ميدانية مستمرة من محمد هاني – مراسل صدى البلد.
لمشاهدة التغطية :

الإسكندرية صدى البلد انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

البنك الأهلي

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

المهندس عبدالصادق الشوربجي

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

محمد هاني – مراسل صدى البلد

مراسل صدى البلد من الإسكندرية: حضور الشباب بكثافة في انتخابات الشيوخ

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير الكهرباء: الوزارة أعدت خطة متكاملة لتأمين اللجان الانتخابية بالشيوخ

بالصور

توافد كبير للشباب والسيدات والعاملين بالمديريات الخدمية على اللجان الانتخابية بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ 2025.. شاهد المئات في حب مصر أمام مدرسة الأسمرات بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد