رئيس محكمة جنوب أسيوط يتفقد لجان انتخابات الشيوخ

تفقد المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ

حيث تفقد لجنة مدرسة الأمل ثم اللجنة العامة ثم مدرسة الشهيد أحمد فايز ثم مدرسة طه حنفي ثم مدرسة خديجة يوسف بمدينة أسيوط ولجنة الأمل للصم والبكم والنور للمكفوفيبن بمنطقة الأربعين.



وأشاد المستشار عماد علي رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط على الإقبال الشديد في الانتخابات مؤكدا على تدخله السريع لازالة كافة المعوقات التى تواجه الناخبين وتيسير عملية الاقتراع في جو ديمقراطي غير مسبوق

مشيرا إلى أنه تم فتح لجان الاقتراع منذ الساعة ٩ صباحا

وقال انه بالمرور على اللجان تبين عدم وجود أية معوقات في عملية التصويت مؤكدا على التيسيرات التي وفرتها اللجنة لذوي الهمم حتى يتمكنوا الإدلاء بأصواتهم

وأشار إلى تعطل خفيف في ٣ لجان بديروط في بداية الاقتراع بسبب المواصلات وتم فتحهم فورا مشيدا بوعي الناخبين ومشاركتهم الحقيقية في بناء الجمهورية الجديدة.