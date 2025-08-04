الشباب والمرأة وذوي الهمم في المقدمة.. محافظ أسيوط يتفقد سير انتخابات الشيوخ

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان بمدينة أسيوط، تزامنًا مع انطلاق اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور لافت من المواطنين، خاصة من الشباب، والسيدات، وكبار السن، وذوي الهمم.

رافق المحافظ، خلال الجولة كل من خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية.

انتظام العملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت

وشملت الجولة تفقد لجان مدرستي "الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" بحي شرق، و"النصر الابتدائية الحديثة" بحي غرب، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت، موجهًا الشكر للجهات التنفيذية على توفير كافة سبل الراحة للناخبين، من مظلات ومبردات مياه ومقاعد متحركة وممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

إقبال ملحوظ من مختلف فئات المجتمع

وأشاد المحافظ، بالإقبال الملحوظ من مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن الطوابير التي تصدرتها المرأة، ومشاركة كبار السن، والإصرار اللافت من ذوي الهمم، إلى جانب الحضور الشبابي النشط، يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا المشهد الوطني يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة مجريات الانتخابات والتدخل الفوري لحل أي معوقات

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة مجريات الانتخابات والتدخل الفوري لحل أي معوقات، موضحًا أن المحافظة تواصل تقديم الدعم الكامل لإنجاح العملية الانتخابية.

المشاركة في هذا العرس الديمقراطي

ودعا محافظ أسيوط، المواطنين إلى مواصلة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت خدمة الاستعلام عن اللجان عبر موقعها الرسمي (www.elections.eg) باستخدام الرقم القومي.

يُشار إلى أن المحافظة تضم 371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسمًا ومدينة أسيوط الجديدة، وتستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين أمني مشدد لتيسير إجراءات التصويت وضمان سلامة الناخبين.