خلال اجتماعه مع مجلس أمناء بعض المدارس .. محافظ أسيوط: المعلم الركيزة الأساسية لبناء الوطن .. تكليفات بإصلاح أية أعطال بالمدارس وتكثيف الأنشطة الصيفية

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، لقاءً موسعًا مع مجلس أمناء وأولياء أمور ومعلمي مدارس بدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفي، وأم المؤمنين الاعدادية ، وذلك عقب جولة تفقدية مفاجئة أجراها داخل المدارس الثلاث لمتابعة الأوضاع الميدانية بها.

وجود أعطال بمعمل اللغات وبعض أجهزة الحاسب الآلي

وقد رصد المحافظ خلال جولته وجود أعطال بمعمل اللغات وبعض أجهزة الحاسب الآلي، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاحها، وتكليف فرق فنية مختصة بمتابعة أعمال الصيانة بشكل دوري، لضمان جاهزية المدارس على النحو الأمثل.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم.

استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ أنشطة تربوية وثقافية ورياضية

أكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ أنشطة تربوية وثقافية ورياضية متنوعة داخل المدارس، تسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، مشددًا على ضرورة تفعيل الأندية الصيفية وجذب الطلاب للمشاركة فيها من خلال برامج نوعية ومحفزة.

تخصيص حوافز مالية للمعلمين المشاركين في تنفيذ هذه الأنشطة

وفي لفتة تعكس إيمان المحافظة بدور المعلم، أعلن اللواء هشام أبو النصر عن تخصيص حوافز مالية للمعلمين المشاركين في تنفيذ هذه الأنشطة، تقديرًا لجهودهم المبذولة داخل المدارس، قائلًا: "المعلم هو النواة الحقيقية لبناء الأجيال، ودوره لا يقدر بثمن، وكل دعم يُقدَّم له هو استثمار في مستقبل هذا الوطن".

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدارس، الذين يقومون بدور محوري في العملية التعليمية وانضباطها، مؤكدًا أن "كل يد تعمل بإخلاص هي محل تقدير واعتزاز".

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجولات والاجتماعات الدورية التي يجريها المحافظ بهدف المتابعة الدقيقة والاستجابة الفورية لمتطلبات العملية التعليمية، في إطار نهج تشاركي يضع الطالب والمعلم في صدارة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.