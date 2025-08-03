المعمل متوقف بسبب «فلاشة».. محافظ أسيوط: أي معلم متقاعس سيتم نقله خارج النطاق الإداري للمحافظة

طالب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بإعداد كشف بأسماء المعلمين المتقاعسين عن العمل لنقلهم الى خارج النطاق الإداري لمحافظة أسيوط ، جاء ذلك خلال مشاهدة محافظ أسيوط تجمعات للمعلمين داخل معملي الكمبيوتر واللغة بمدرسة بدر الرسمية للغات دون عمل.

توقف معمل اللغة بسبب عدم تغيير أنظمت العمل

وقال محافظ أسيوط: هذه الواقعة الثانية التي شاهدتها اليوم في نفس المدرسة وهذا لا يصح وانتقد محافظ أسيوط توقف معمل اللغة بسبب عدم تغيير أنظمة عمل معمل اللغة بسبب "فلاشة" قائلا " هذا لا يصح " أن يتوقف معمل اللغة بمدرسة بسبب فلاشة.

تجمع عدد من المعلمين بمعملي الكمبيوتر واللغات

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط خلال تفقده استعدادات مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمدرسة لفت انتباه تجمع عدد من المعلمين بمعملي الكمبيوتر واللغات بمدرسة بدر الرسمية للغات دون عمل.

سرعة تحديث الأجهزة للاستفادة منها وإعادة عمل معمل اللغة

وتساءل محافظ أسيوط عن سبب عدم عمل معمل اللغة فبرر المعلمون بعدم عمل المعمل بسبب عدم تحديث الأجهزة للعمل بنظام cd أو الفلاشات "مما اثار غضب المحافظ مطالبا وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تحديث الأجهزة للاستفادة منها وإعادة عمل معمل اللغة .

وطالب محافظ أسيوط المعلمين حب مهنتهم للحفاظ على مكان عملهم والعمل على التطوير بشكل دائم حتى يعود ذلك بالنفع على الطلاب ، لافتا إلى متابعته المستمرة للعملية التعليمية.

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات لجان انتخابات مجلس الشيوخ

وكان اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، قد أجرى جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المقار الانتخابية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة تضمن انسيابية العملية الانتخابية وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق. وشملت الجولة مدارس "بدر الرسمية للغات" و"عصمت عفيفي الإعدادية بنات" و"الشهيد أحمد فايز الثانوية"، حيث تابع المحافظ أعمال التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية، من مرافق صحية، وإضاءة، وتهوية، وأثاث، ودورات مياه، ومناطق انتظار، مشددًا على ضرورة مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان الانتخابية.

وأوضح المحافظ أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وحيًا، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و50 ألفاً و191 ناخبًا، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المحافظ أنه تم توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار، وتوفير طفايات الحريق، وضمان سلامة الأبواب والنوافذ وتأمينها بشكل كامل فضلا عن جاهزية غرف المبيت الخاصة بقوات التأمين، بالإضافة إلى أماكن الإقامة الخاصة بالمستشارين ورؤساء اللجان.

كما تفقد المحافظ توافر المظلات في محيط اللجان وتزويدها بكراسي متحركة لخدمة كبار السن، وذوي الهمم وتوفير مترجمين بالإشارة مع تجهيز أماكن انتظار ملائمة تحمي المواطنين من حرارة الطقس أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يعكس حرص المحافظة على راحة وسلامة الناخبين.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ باستمرار رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية، وإزالة الإشغالات، وتجميل الشوارع المؤدية إلى اللجان، إلى جانب مراجعة كفاءة الإنارة وتمهيد الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية.

وفي ختام جولته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وثقتهم في المسار الديمقراطي. وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي دون أي تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع التزام كامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.