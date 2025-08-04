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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

المهندس عبدالصادق الشوربجي
المهندس عبدالصادق الشوربجي
البهى عمرو

أدلى المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصوته في الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ 2025.

وقال الكاتب الصحفي، حمدي رزق إن المهندس عبدالصادق الشوربجي، أدلى بصوته في محافظة الجيزة، وأشاد بالتواجد الكبير من قبل المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

من جانبها قالت الإعلامية روان أبو العينين إن مصر تشهد استحقاقًا دستوريًا مهمًا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ يومي الرابع والخامس من أغسطس لعام 2025، مشيرة إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس روح المسؤولية الوطنية لدى المواطنين.

وأكدت أبو العينين، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على قناة "صدى البلد" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة، بما يكرس أهمية التصويت كوسيلة لدعم مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن الانتخابات تجرى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مشددة على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي كشرط أساسي للإدلاء بالصوت.

ودعت الناخبين إلى معرفة أماكن لجانهم الانتخابية بدقة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، وذلك عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، حيث تظهر له كافة بيانات اللجنة بالتفصيل.

خطوات التصويت داخل اللجنة:

التوجه إلى مقر اللجنة في المواعيد المحددة

تقديم بطاقة الرقم القومي للقاضي المشرف

استلام بطاقة الاقتراع

في نظام الفردي: اختيار عدد المرشحين المطلوب فقط حسب عدد المقاعد في الدائرة

في نظام القائمة: اختيار قائمة واحدة فقط

وضع علامة (صح) أو رمز واضح داخل المربع المخصص فقط، دون أي علامات إضافية لتجنب بطلان الصوت

إدخال البطاقة في الصندوق

غمس الإصبع في الحبر الفسفوري لتوثيق المشاركة
 

مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي

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