محافظ الغربية يتابع سير انتخابات الشيوخ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية، يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ الساعات الأولى لفتح اللجان صباح اليوم الاثنين، في إطار المتابعة اللحظية لكافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 654 لجنة موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جهود محافظ الغربية

وتابع المحافظ من خلال شاشات المركز الموقف في المقار الانتخابية، بما يشمل استقبال الناخبين وتيسير إجراءات التصويت، وتوفير المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وضمان جاهزية المرافق ووسائل التأمين.

دعم المشاركة الوطنية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن العملية الانتخابية تسير منذ صباح اليوم في أجواء منظمة وهادئة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة، مشيرًا إلى أن جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن في حالة انعقاد دائم وتتواصل بشكل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال مركز السيطرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الانضباط وجودة التنظيم.

وأوضح محافظ الغربية أن اللجان تشهد حاليًا ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرًا، على أن يُستأنف التصويت مباشرة عقب انتهائها، مؤكدًا استمرار المتابعة اللحظية حتى إغلاق اللجان في اليوم الأول لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل الذي يليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكّدًا أن صوت كل مواطن يعكس وعيه الوطني ويسهم في دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية، وأن المحافظة وفّرت كافة الإمكانات لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالغربية وأبنائها.