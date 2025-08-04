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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعلن جاهزية654 لجنة لاستقبال المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية،جاهزية لجان محافظة الغربية البالغ عددها 654  على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال الناخبين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء  للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتى يخوضها 17 مرشحا على  5 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، بجانب نظام القائمة.

 

جاهزية لجان التصويت 

وكان محافظ الغربية، قد أوضح أن العمل يجري على مدار الساعة داخل جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية، لتنفيذ خطة شاملة تضمن سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

 

دعم الناخبين 

وأشار المحافظ،  إلى أن الجولات الميدانية التى أجراها، استهدفت التأكد ميدانيًا من جاهزية اللجان، ومراجعة جميع عناصر التجهيز، من الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير الأثاث والمناضد، إلى جانب إنشاء مظلات ومناطق انتظار مجهزة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

رفع كفاءة النظافة في محيط اللجان

وشدد المحافظ على رفع كفاءة النظافة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وإزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات فورًا، مع متابعة الإنارة العامة وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتيسير وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعّال,ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

اخبار محافظة الغربية دعم الناخبين طوارىء لجان انتخابات مجلس الشيوخ

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