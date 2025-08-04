إقبال الناخبين في الغربية على صناديق الاقتراع بانتخابات الشيوخ 2025

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الغربية، إنّ العملية الانتخابية في محافظة الغربية انطلقت حيث فتحت اللجان والمقار الانتخابية أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025.

تضم المحافظة كتلة تصويتية تتجاوز 6 ملايين و631 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت، موزعين على 14 لجنة عامة، و641 مقراً انتخابياً، و654 لجنة فرعية.



وأضاف قاسم، في تصريحات مع الإعلامية آية الكفوري عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية، كثّفت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية جهودها لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.



وأكد، أنه جرى إعداد المقرات بكافة الوسائل اللازمة لتيسير التصويت، حيث جُهّزت بالمظلات والمقاعد لحماية الناخبين من حرارة الطقس، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم، مع توفير مصادر للتهوية والمياه ومصادر بديلة للطاقة والإضاءة.



وتابع، أنّه منذ ساعات الصباح الأولى، شهدت اللجان الانتخابية في المحافظة توافد عدد كبير من المواطنين، وهو ما رصدته كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، حيث عبّر المواطنون عن اهتمامهم الكبير بالمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، في دورته الجديدة الممتدة من عام 2025 حتى عام 2030، ضمن الفصل التشريعي الثاني. كما تم تأمين المقرات بسيارات إسعاف وتكثيف الاستعدادات الصحية والإدارية بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ القصوى.