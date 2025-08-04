قبل فتح لجان انتخابات الشيوخ.. الغربية: اجتماع منتصف الليل برئاسة المحافظ لمناقشة التجهيزات

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بعد منتصف الليل، اجتماعًا عاجلًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، لمراجعة الموقف النهائي لاستعدادات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انطلاقها صباح اليوم الاثنين وتستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جهود محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقارير تفصيلية عن جاهزية 654 لجنة انتخابية موزعة على مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتأكد من اكتمال كافة الترتيبات داخل المقار ومحيطها، بما في ذلك الإضاءة الكاملة، ومصادر الطاقة البديلة، ووسائل التأمين، والمظلات ومناطق الانتظار المجهزة لخدمة كبار السن، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع الإشغالات في الشوارع المؤدية إلى اللجان.

كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تقارير غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، المربوطة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتأكد من جاهزيتها للعمل على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مع استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والصحية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

تجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي قيادات المحافظة، بالقيام بجولات ميدانية مكثفة على مدار يومي التصويت، لمتابعة سير العمل في جميع اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من انضباط العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بدعوة أبناء محافظة الغربية إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن صوت كل مواطن هو رسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية، وأن المحافظة وفرت كل الإمكانات لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالغربية وأبنائها.