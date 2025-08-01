الغربية .. وفاة شاب غرقا أثناء استحمامه في مياه ترعة أبوعلي بالمحلة

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب غرقا أثناء استحمامه في مياه ترعة ودفعت الاجهزه الامنيه بقوات الإنقاذ للانتشال جثمانه ومازالت عمليات البحث جارية .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث غرق شاب يدعي "عمار العدل" أثناء استحمامه بمياه ترعة قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه ومازالت عمليات البحث جارية .

دعم الأسر والعائلات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.