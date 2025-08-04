اعرف لجنتك الانتخابية.. مبادرة شبابية لدعم المشاركة في انتخابات الشيوخ بالغربية

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية استمرار توافد الناخبون من كبار السن من الرجال والسيدات والشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم تزامنا مع تدشين مبادرة أطلقها "الغرباوية" تحت عنوان "اعرف لجنتك الانتخابيه" للمساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة اللجان علي مستوي المحافظة.

تحرك أمني عاجل

في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

طوارىء بلجان انتخابات الشيوخ

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة. كما تابع نسب الحضور منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد رؤساء اللجان وأطقم العمل وأعضاء الجهات المعاونة في مواقعهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتيح المتابعة الميدانية اللحظية لكافة المقار الانتخابية، والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنظيم وتأمين العملية الانتخابية.

دعوة للمشاركة في سياق انتخابات مجلس الشيوخ

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية.



وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.



وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.