لجان الغربية تتزين لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ.. اللواء أشرف الجندي: جاهزية كاملة وتأمين شامل لضمان انتخابات آمنة ومنظمة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة موسعة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، شملت عددًا من القرى والمقار الانتخابية بمركز طنطا، لمراجعة التجهيزات النهائية والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وقبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جهود محافظ الغربية



واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الصالة المغطاة بطنطا، المخصصة كلجنة عامة لفرز الأصوات، حيث راجع على أرض الواقع ترتيبات استقبال صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية، وتأكد من توافر الإضاءة الكاملة ومصادر الطاقة البديلة، وتجهيز أماكن فرق العمل وأعضاء اللجان، بما يضمن انسيابية عملية الفرز وإعلان النتائج في أجواء منظمة وآمنة.

عقب ذلك، توجه المحافظ إلى قرية سبرباي لمراجعة جاهزية المدارس المخصصة كمقار انتخابية، حيث تأكد من اكتمال الإضاءة الداخلية والخارجية، وصلاحية دورات المياه، وتجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وأماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان، فضلًا عن جاهزية المظلات ومناطق الانتظار المزودة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوافر طفايات الحريق، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة.

دعم وتجهيز لجان الانتخابات

كما شملت الجولة قرية نواج، حيث راجع المحافظ أعمال النظافة والتجميل بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، وتأكد من إزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات، إضافةً إلى متابعة الإنارة العامة بالشوارع وتمهيد وتسوية الطرق لتسهيل وصول الناخبين، ومراجعة خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعال بين اللجان وغرف العمليات.

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن جميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة جاهزة بنسبة 100%، مشيدًا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في استكمال التجهيزات قبل الموعد المحدد، ومطمئنًا المواطنين على توفير بيئة آمنة ومنظمة لإجراء الانتخابات. كما أوضح أنه يتابع على مدار الساعة مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية المرتبطة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ.

استقبال الناخبين

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن اللجان الانتخابية في محافظة الغربية أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين صباح الغد، داعيًا الجميع للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستجري في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.