قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لجان الغربية تتزين لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ.. اللواء أشرف الجندي: جاهزية كاملة وتأمين شامل لضمان انتخابات آمنة ومنظمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة موسعة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، شملت عددًا من القرى والمقار الانتخابية بمركز طنطا، لمراجعة التجهيزات النهائية والاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وقبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جهود محافظ الغربية 


واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد الصالة المغطاة بطنطا، المخصصة كلجنة عامة لفرز الأصوات، حيث راجع على أرض الواقع ترتيبات استقبال صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية، وتأكد من توافر الإضاءة الكاملة ومصادر الطاقة البديلة، وتجهيز أماكن فرق العمل وأعضاء اللجان، بما يضمن انسيابية عملية الفرز وإعلان النتائج في أجواء منظمة وآمنة.

عقب ذلك، توجه المحافظ إلى قرية سبرباي لمراجعة جاهزية المدارس المخصصة كمقار انتخابية، حيث تأكد من اكتمال الإضاءة الداخلية والخارجية، وصلاحية دورات المياه، وتجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وأماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان، فضلًا عن جاهزية المظلات ومناطق الانتظار المزودة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوافر طفايات الحريق، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة.

دعم وتجهيز لجان الانتخابات 

كما شملت الجولة قرية نواج، حيث راجع المحافظ أعمال النظافة والتجميل بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، وتأكد من إزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات، إضافةً إلى متابعة الإنارة العامة بالشوارع وتمهيد وتسوية الطرق لتسهيل وصول الناخبين، ومراجعة خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعال بين اللجان وغرف العمليات.

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن جميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة جاهزة بنسبة 100%، مشيدًا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في استكمال التجهيزات قبل الموعد المحدد، ومطمئنًا المواطنين على توفير بيئة آمنة ومنظمة لإجراء الانتخابات. كما أوضح أنه يتابع على مدار الساعة مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية المرتبطة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ.

استقبال الناخبين 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن اللجان الانتخابية في محافظة الغربية أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين صباح الغد، داعيًا الجميع للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستجري في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتخابات الشيوخ لجان التصويت المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد