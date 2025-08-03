محافظ الغربية وسط أهالي قرية نواج.. جولة موسعة لمتابعة المرافق والخدمات والاستماع للمواطنين

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات في القرى على أرض الواقع، حيث شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا اليوم جولة موسعة للمحافظ، بدأها بتفقد محطة مياه نواج الارتوازية التي تغذي القرية بطاقة تصميمية تبلغ 100 لتر/ثانية، واطلع على كفاءة التشغيل وخطط الصيانة الدورية، موجهاً بالحفاظ على استقرار ضغوط المياه وضمان وصولها للمواطنين بجودة عالية دون انقطاع.

جهود محافظ الغربية

وانتقل المحافظ بعد ذلك إلى شوارع وميادين القرية، حيث حرص على متابعة مستوى النظافة العامة ورفع أي تراكمات قمامة أو مخلفات بشكل فوري، وشدد على إزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الجمالي، مؤكداً أن المظهر الحضاري للقرى لا يقل أهمية عن تحسين المرافق الأساسية.

دعم التجمعات

وخلال جولته، توقف اللواء أشرف الجندي أمام التجمعات العفوية للأهالي في الشوارع، وتبادل معهم الحديث حول احتياجاتهم اليومية، واستمع لشكاوى ومقترحات المواطنين مباشرة، مؤكداً أن ما يتم رصده من مطالب خلال الجولات الميدانية يحظى بمتابعة شخصية منه حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على أن التواصل مع الناس في مواقعهم هو الطريق الأقصر لتحقيق رضاهم.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية أن خطة الارتقاء بالخدمات في القرى مستمرة وتشمل تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق وتعزيز جهود النظافة والانضباط، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى والمناطق الريفية، وأنه لن يدخر جهداً في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف أنحاء المحافظة.