محافظ الغربية: ممارسة الحق الدستوري في التصويت تعكس وعي المواطنين

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جهود محافظ الغربية

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة. كما تابع نسب الحضور منذ بداية التصويت، وتأكد من تواجد رؤساء اللجان وأطقم العمل وأعضاء الجهات المعاونة في مواقعهم.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتيح المتابعة الميدانية اللحظية لكافة المقار الانتخابية، والتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنظيم وتأمين العملية الانتخابية.

طوابير الناخبين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والبناء والتنمية.