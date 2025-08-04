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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال انتخابات الشيوخ

رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية
رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية
الغربية أحمد علي

وجه اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها المختلفة مع التركيز على تفعيل الخط الساخن وغرف العمليات لمتابعة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين على مدار الساعة طوال فترة الانتخابات.

اخبار محافظة الغربية 

وقال رئيس الشركة أن الخط الساخن 125 يعمل من أي تليفون أرضي أو محمول، لاستقبال اي حالات طوارئ لتلقي جميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في ايام التصويت في الاستحقاق الدستوري الذي يجري حاليا ، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا فنية مدربة جاهزة للتحرك الفوري فور تلقي البلاغات، وذلك لضمان الاستجابة العاجلة وتقليل زمن التعامل مع الشكاوى، ومضاعفة أعداد الموظفين داخل الورديات التشغيلية، مع وقف الإجازات خلال هذه الفترة لضمان توافر الكوادر البشرية اللازمة في مواقع العمل المختلفة داخل المراكز .

تفعيل غرف العمليات والطوارىء 

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ترتبط بشكل مباشر ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة، لضمان تدفق المعلومات بشكل لحظي، ورصد أي مشكلات قد تؤثر على انتظام الخدمة في كل قري محافظة الغربية .

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات رفع درجة الاستعداد القصوى تفعيل غرف العمليات شركة مياه الشرب بالغربية

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