مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية وتفاصيل من أمام إحدى اللجان الانتخابي وتحديدا من أمام مدرسة بدر الإعدادية فى حى الدقى، حيث أدلت الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعي بصوتها، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات.

وخلال وجود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، استغاثت بها إحدى السيدات لمساعدتها في الحصول على معاش وعلاج، ووعدتها الدكتورة مايا بتقديم يد العون اللازمة.



بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ دقائق، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية.

تهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات، وتسهيل دخول الناخبين إلى اللجان، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة لهم داخل مقار لجان التصويت.

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين اللجان وتجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة.

موعد فتح اللجان الانتخابية …… انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد فتح اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستقبل القضاة المشرفون على صناديق الاقتراع الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يستمر التصويت ليومين متتاليين وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.

