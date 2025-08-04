قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية وتفاصيل من أمام إحدى اللجان الانتخابي وتحديدا من أمام مدرسة بدر الإعدادية فى حى الدقى، حيث أدلت الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعي بصوتها، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات.

وخلال وجود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، استغاثت بها إحدى السيدات لمساعدتها في الحصول على معاش وعلاج، ووعدتها الدكتورة مايا بتقديم يد العون اللازمة.


بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ دقائق، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية.

 تهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات، وتسهيل دخول الناخبين إلى اللجان، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة لهم داخل مقار لجان التصويت.

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين اللجان وتجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة.

موعد فتح اللجان الانتخابية …… انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد فتح اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستقبل القضاة المشرفون على صناديق الاقتراع الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يستمر التصويت ليومين متتاليين وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.
 

انتخابات مايا مرسى مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان الانتخابية

دون شكاوى.. غلق اللجان في اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

محافظ الغربية

مشاركة واسعة في انتخابات الشيوخ بالغربية.. والمحافظ: ما شهدناه تتويج لأسابيع من العمل الميداني

توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

لمتابعة انتخابات الشيوخ.. محافظ أسيوط يطالب بتكثيف المرور على اللجان وتوفير التسهيلات للناخبين

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد